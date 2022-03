La contundente defensa de Carlo Ancelotti de Courtois

El Real Madrid se enfrenta al Mallorca después de la remontada contra el PSG: “Significó mucho emocionalmente, más que deportivamente. Cómo la afición empujó al equipo, fue bonito e importante. En el Bernabéu nos va a ayudar en partidos importantes. Y yo muy contento por la felicidad del madridismo tras esa victoria”.

Ancelotti asegura que no hay “euforia”. “Seguimos compitiendo y estamos focalizados en el Mallorca, estamos acostumbrados a mirar hacia delante. Hemos ganado un partido, pero sólo son los octavos de la Champions”. Le han preguntado quién es el líder: “No hay un solo líder, todos son importantes, estamos llenos de líderes y esto es una suerte para un entrenador. Ancelotti no habló con Mbappé, pero sí con Verratti, al que entrenó y también saludó a Leonardo y gente que conocía cuando entrenó al equipo.

“No necesito que el partido me refuerzo, si me critican no pasa nada. Hemos pasado por momentos que no eran buenos, pero luego hemos seguido y ojalá podamos ganar algo esta temporada.

“El partido dejó una imagen muy buena del Madrid, pero no le hace falta este tipo de partidos para atraer jugadores. Del Madrid habla la historia y la tradición del club. El partido fue bonito, pero no necesita ese partido para mostrar su imagen, ya la tiene por todo el mundo”.

Le han vuelto a preguntar si va a hacer rotaciones: “Todos están disponibles y todos pueden jugar. No veo a los jugadores cansados, puede hacer cambios por el planteamiento del partido, pero no veo a los jugadores cansados en este momento”.

De la próxima temporada ha asegurado que está al ciento por ciento de acuerdo con las decisiones que se van a tomar de traspasos o renovaciones.

Ancelotti ha asegurado que todos sus jugadores son los mejores del mundo, pero que si alguien dice que si Courtois no está entre los primeros diez porteros del mundo: según la respuesta Fourfourtwo. “Si no lo pones entre los diez, tienes que romper tu carne”. Según la revista, los diez primeros son: Édouard Medy, David De Gee, Manuel Neuer, Ederson, Alisson, Ramsdale, José Sa, Unai Simón, Yassine Bounou y Oblak.

También ha hablado de Camavinga, que significa el presente y el futuro de Camavinga, que cuando los tres clásicos sean mayores, “en 10 o 15 años” va a ser el remplazo ideal para las “leyendas de este club”, ha asegurado el entrenador italiano.