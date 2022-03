Las claves del Real Madrid tras perder contra el Barcelona: el calendario, la presión, Benzema...

Fue después de un parón, al principio de LaLiga, cuando Carlo Ancelotti dio un giro en la alineación del Real Madrid, dejó atrás las rotaciones y apostó por un once que llevó al equipo al liderato con una ventaja que tiene que ser más que suficiente. Ahora llega otro parón de selecciones en el que el entrenador italiano tiene, de nuevo, que reflexionar para que el último tramo de la temporada acabe con el éxito que se anuncia. El partido del domingo, la derrota contra el Barcelona ha dejado el ánimo tocado a todos, pero la ventaja en LaLiga da mucho margen al equipo, que también tiene que preparar los cuartos de final contra el Chelsea. Son dos semanas para que los futbolistas del Real Madrid tomen aire, se despejen y olviden el último encuentro y también para que Mendy y Karim Benzema se recuperen y estén listo para el choque del sábado 2 de abril contra el Celta. Ese fin de semana, el Barcelona recibe al Sevilla en LaLiga.

Un calendario para ser campeón

La ventaja que tiene el Real Madrid en la clasificación le da incluso para fallar más, pero hasta ahora ha sido un equipo fiable, con sólo el accidente de este domingo. Es doloroso emocionalmente, pero es un lujo que se puede permitir. Lo peor de lo que le queda en el futuro son los partidos en el Pizjuán, en Semana Santa y luego, en mayo en el Wanda. Tambien visita Pamplona y Cádiz, además del siguiente encuentro en Vigo. Ése es vital: una victoria tranquilizaría todo y devolvería la normalidad al ambiente. Después recibe al Getafe en casa (en medio, la eliminatoria contra el Chelsea). Los partidos en el Santiago Bernabéu no tendrían que dar guerra al Real Madrid: Espanyol, Levante y el último choque de LaLiga, probablemente con todo decidido, es frente al Betis. Si el equipo de Ancelotti mantiene el tono de la temporada, LaLiga se va a decidir pronto y sin más problemas.

Que no se lesione Benzema

Visto el partido contra el Barcelona, la importancia de Karim en el equipo es extraordinaria. Por como asusta a los rivales, pero también por la confusión que provoca en Ancelotti. Karim es el máximo goleador del equipo, pero también un delantero que ayuda al equipo a sacar la pelota cuando hay problemas. De ahí que el entrenador pusiese a Modric en esa posición al comenzar el Clásico. Pero no es fácil cuando nunca se ha jugado de delantero y hasta que no retrocedió, el croata se pasó el choque viéndolas venir. Cuando Karim ha faltado durante esta temporada, Carlo Ancelotti ha utilizado dos veces a Mariano, otras dos a Jovic y también a Bale, Isco y a Asensio, como alternativos. Ahora hay que sumar a Modric. Es decir, que no encuentra a nadie que haga el papel del francés. O pone a goleadores o pone a futbolistas que son más creadores de juego. Le echa tanto de menos que el objetivo fundamental de estas dos semanas es recuperarle de su lesión y protegerle al máximo para que no vuelva a caer. Sobre todo, que esté a tope para los partidos de la Champions contra el Chelsea. El equilibrio del que habla el entrenador pasa por Karim.

Errores de Ancelotti

En 2013, en su primer clásico, como le faltaba Xabi Alonso, Ancelotti probó a Sergio Ramos como mediocentro durante la primera parte. Le salió mal y en el minuto 56 sacó a Illarra: el fútbol del equipo mejoró. Algo parecido sucedió el domingo. Sin su jugador principal, el italiano dio muchas vueltas al equipo y sacó de posición a Modric y con él, a todo el equipo. Después, se pasó el encuentro rectificando. La decisión de Ancelotti sorprendió a casi todos porque hasta ahora no ha sido un entrenador con grandes golpes de mano: la continuidad y la confianza en lo que funciona han sido sus principales virtudes.

Problemas con la presión

En un momento del partido, Ancelotti movió el brazo dirigiéndose a Courtois para que sacara en largo, cansado de que el equipo perdiera y perdiera balones con la presión del Barcelona. Fue muy parecido a lo que se vio en la ida de París, un equipo que no sabía como sacudirse la presión y la intensidad del rival. Cuando el rival aprieta, a los centrocampistas del Real Madrid les cuesta mucho sacárselo de encima. Por eso la apuesta por Valverde, para dotar al equipo de fuerza. Tampoco sirvió de mucho. La temporada de los centrocampistas blancos está siendo excepcional, pero en los días señalados se les ve apurados.