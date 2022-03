La derrota por 0-4 contra el Barcelona no se olvidará fácilmente en el Real Madrid y en su entorno y puede terminar pasando factura a algunos futbolistas de la plantilla. José María Gutiérrez, ‘Guti’, exjugador del Madrid, señaló directamente a Isco, Gareth Bale, Eden Hazard y Luka Jovic, lanzó un durísimo ataque contra ellos e hizo una petición al club. Parece que Guti se ha hartado de ellos.

“Un Real Madrid no puede estar con 13 ó 14 jugadores. Un equipo grande que quiera luchar por la Copa de Europa, por la Liga y por la Copa del Rey no puede estar con 14 jugadores. ¿Qué sucede aquí? El que no quiera jugar que no esté en el Real Madrid. Si es que esto es así de fácil. ¡Pero ya! ¡Que lo diga!”, dijo un indignadísimo Guti en El Chiringuito de Mega.

“El club o Carlo Ancelotti le tiene que decir a ese jugador ‘sal a rueda de prensa y di que no quieres jugar en el Real Madrid’. El Real Madrid te está pagando. ¿Cómo no vas a jugar? Si se te pide una vez en todo un año tendrás que jugar esa vez que se te pide y hacerlo lo mejor posible”, continuó el exfutbolista del Real Madrid.

“¿Pero cómo puede ser esto? Yo soy Ancelotti y miro al banquillo y tengo a Hazard, Jovic, Bale, Isco. ¿Y me estás diciendo que no puedo sacar a ninguno? ¿Qué sucede? Me estoy perdiendo. Veo el partido y veo el banquillo del Real Madrid y me encuentro que en el segundo tiempo el primer cambio del Real Madrid es Mariano. ¿Cómo puede ser esto? ¿Están Jovic y Hazard y el primer cambio ofensivo del Real Madrid es Mariano, que ha jugado lo justito este año?”, siguió un cada vez más indignado Guti.

“Algo está sucediendo aquí y es algo que no se puede permitir el club, que es estar jugando con 13 ó 14 jugadores. Pasa lo que pasa. Es ahora o dentro de 15 días, pero el Real Madrid tiene que pegar un bajón, como lo está pegando Vinícius. Como le está pasando a Benzema, que en dos meses se ha lesionado dos veces. Es que es normal”, advirtió el exfutbolista del Madrid.

“¿Y todavía estamos dudando que el Real Madrid tenga que fichar a Haaland? Tiene que fichar a Haaland, Mbappé y cuatro o cinco jugadores más que quieran jugar en el Madrid”, concluyó.

Isco no juega con el Real Madrid desde el 6 de febrero contra el Granada. 342 minutos en toda la campaña repartidos en 14 partidos es lo que ha jugado Isco. Bale solo ha disputado 270 minutos esta temporada con el Madrid, repartidos en cinco encuentros. Hazard ha participado en 22 partidos, pero solo acumula 877 minutos en todo el curso. Jovic suma 473 minutos en 17 encuentros.