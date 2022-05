Mbappé: “Seré el primer seguidor del Real Madrid en la final de Champions”

Kylian Mbappé anunció el sábado su renovación por el PSG y ha dado en las redes sociales las primeras explicaciones sobre su decisión de renovar con el club francés hasta 2025.

“Desde muy joven, en lugar de soñar mi vida, prefiero vivir mi sueño. Es a la vez una elección, un principio y un privilegio. Desde muy joven, traté de avanzar de desafío en desafío. Desde muy joven he ido construyendo un camino hacia unas metas, sean las que sean, pero siempre cuidando de respetar una línea de conducta, un marco y a los demás. Desde muy joven me ha impulsado la misma pasión y la misma ambición. A veces valen la pena algunos malentendidos, que asumo por esta franqueza que es mi forma de comportarme. Hoy quería anunciar que he optado por ampliar mi contrato en el Paris Saint-Germain”, anuncia el campeón del mundo en su cuenta de Twitter.

Habla de franqueza el futbolista francés, cuando es eso precisamente lo que le acusan de no tener desde el madridismo. Pero Mbappé no se olvida del Real Madrid ni de Florentino Pérez en la celebración de su continuidad en París. “Estoy convencido de que aquí puedo seguir creciendo dentro de un club que me da todos los medios para llegar a lo más alto. Quisiera agradecer al presidente, Nasser Al-Khelaïfi, su confianza, su capacidad de escucha y su paciencia. También tengo un pensamiento para todos los seguidores del Paris Saint-Germain, en Francia y en todo el mundo, por sus innumerables muestras de cariño, en particular estos últimos meses”, dice.

Y añade: “También quería agradecer sinceramente al Real Madrid ya su presidente Florentino Pérez. Reconozco la suerte y el privilegio que he tenido de ser codiciados por tal institución. Sospecho su decepción. Ella está a la altura de mis dudas. Seré su primer seguidor para la final de la Champions League en París. En mi casa. Estoy muy feliz de poder seguir evolucionando en Francia, el país donde nací, crecí y florecí. Y eso me da la oportunidad de perseguir mis sueños”, finaliza Mbappé.