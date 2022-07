Ancelotti anuncia el nuevo rol que tiene previsto para Hazard en el Real Madrid

En la rueda de prensa que el Real Madrid organizó para la prensa internacional antes de disputar la gira de amistosos en Estados Unidos no se podía preguntar por los fichajes, pero alguien lo hizo. Y no se podía responder, pero Ancelotti quiso dejar claro que no va a haber más caras nuevas en este mercado de verano. «No vamos a fichar más, estamos bien así», dijo sobre si el Real Madrid iba a reforzar su delantera. Las novedades para la temporada que está a punto de comenzar se van a limitar a Rüdiger y a Tchouameni, es decir, refuerzos que mejoran la defensa y el centro del campo.

Para el ataque, a Ancelotti le basta con lo que tiene después de la salida de Jovic. Su anuncio puede indicar que tampoco va a haber muchas más salidas de atacantes. La de Mariano es más probable, mientras que Asensio gana opciones de cumplir el año de contrato que le queda vestido de blanco. El que también podría tener una oportunidad es Borja Mayoral, que vuelve tras su cesión a la Roma y al Getafe y quiere demostrar que puede ser ese delantero suplente en la plantilla del campeón de Liga y Champions.

Los planes del técnico pasan, por supuesto, porque Benzema vuelva a jugar todo lo importante, aprovechando el grandísimo estado de forma por el que pasa el gran candidato al Balón de Oro. Y para cuando él no esté, el entrenador del Real Madrid reconoció que una alternativa también podría ser Hazard como falso nueve. El belga está convencido de que este puede ser el curso de su vuelta al mejor nivel. Ha llegado muy fino físicamente de las vacaciones y Ancelotti confía en él para que tenga mucho más protagonismo junto a Rodrygo y Vinicius, los dos brasileños que han renovado sus contratos.