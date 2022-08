Ancelotti confirma que si se va Asensio, el Real Madrid no fichará un sustituto

Antes del partido ante el Espanyol, Carlo Ancelotti confirmó que el Real Madrid no se plantea fichar a nadie más incluso si finalmente Asensio acaba dejando el club. El jugador balear sigue en la puerta de salida y por las palabras del entrenador, de él depende seguir o marcharse. El técnico está encantado si decide quedarse, pero si no, si encuentra una buena oferta, le dejarán irse.

“No sé nada nuevo, está evaluando su condición y nosotros estamos esperando. El día 2 de septiembre todo estará aclarado y si se queda va a ser un jugador importante de nuestra plantilla. Y si hay buenas opciones para él y para el club se puede evaluar. El año pasado aportó mucho y si se queda puede ser lo mismo”, confirmaba Ancelotti, que no necesita más refuerzos. “Creo que es una plantilla como muchos recursos y si Marco sale no vamos a fichar a nadie porque no lo necesitamos. Estamos listos para todas las opciones, si se queda, encantado y si quiere salir tenemos que respetarlo.

La situación de Mariano

“No es que no cuente con Mariano, cuento con él pero delante tiene al mejor delantero del mundo y para él es más complicado jugar que para otros”.

Die años con Modric

“Ha sido un buen fichaje para él y para el Madrid. Ha encontrado el sitio mejor para mostrar toda su calidad. Su carrera ha sido con mucha continuidad, jugando siempre bien y teniendo un nivel muy alto. Y creo que puede seguir porque lo veo fresco, muy motivado en cada entrenamiento y va a seguir”.

Lágrimas por Casemiro.

“No es sólo un problema técnico, teníamos una relación buena, lo hemos pasado bien, nos ha ayudado mucho. Nos dio pena que se fuera, ahora sólo hay que desearle lo mejor, hoy va a empezar su nueva etapa”.

Ceballos se queda

“Sí, Dani se va a quedar, no tiene dudas de esto, quiere quedarse y estamos encantados. No hay jugado mucho porque ha habido un partido por semana, pero después del Betis habrá partido cada tres días y va a tener más minutos porque lo merece”.

Más protagonismo para Rodrygo

“Va a tener un papel más importante, seguro. El año pasado marcó la diferencia entrando desde el banquillo y ahora va a empezar más partidos desde el comienzo. Puede jugar por la derecha o también reemplazar a Vinicius en algunos encuentros. Puede jugar también por Karim. Es un delantero completo y para él puede ser un año importante”.

La posición de Valverde

“Es un futbolista completo, ha demostrado que puede jugar en banda, interpreta de muy buena manera esa posición. Nos ayuda la energía que mete en el partido y nos hace tener partidos más intensos”.

Reparto de minutos

“Cuando juegas cada tres días no hay mucho que hacer. Hacemos un trabajo intenso con los que no han jugado, pero el resto tienen que recuperar. Vamos a utilizar más los vídeos para mostrar cosas a los jugadores. Estamos acostumbrándonos a este tipo de trabajo. Cuanto menos trabajas menos daño te puedes hacer”.