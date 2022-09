Continúa el misterio Benzema tras “borrar” sus redes durante 17 horas y volver con un enigmático mensaje: ¿Hackeo, seguridad o ruptura?

El “misterio” Benzema sigue coleando en redes sociales. El Real Madrid regresaba ayer a los entrenamientos tras conseguir el sábado su cuarta victoria consecutiva en Liga ante el Betis. Los blancos son los únicos que han sumado pleno de victorias desde que arrancó la competición, pero ahora toca centrarse en la Champions. Se medirán mañana al Celtic de Glasgow.

Durante la sesión no se vio a Benzema y sus redes desaparecieron misteriosamente, lo que provocó todo tipo de especulaciones. De repente las cuentas de Twitter e Instagram del delantero desaparecieron y el madridismo enloqueció. Por ahora, no se sabe la razón de estas desaparición de Benzema en las redes sociales en las que era muy activo pero los rumores de todo tipo no se han hecho esperar.

La cuenta oficial de Karim Benzema tanto IG y Twitter se ha cerrado. 😰 pic.twitter.com/Skv9SeK4Jp — REAL MADRID❤️ (@AdriRM33) September 3, 2022

Hay un sinfín de teorías de todo tipo para este hecho, desde que las ha cerrado para centrarse en la temporada hasta las de haber sido víctima de un hacker o las que aseguran que es debido a algunas críticas recibidas tras sus últimos partidos, especialmente después del encuentro ante el Betis. Pero aún hay más. Algunos apuntan a que quiere centrarse en mejorar -sin distracciones- para el Mundial de Catar o a que pudo haber borrado sus redes sociales debido a temas de seguridad ante los últimos robos sufridos por futbolistas como el del culé Aubameyang. Y por último, hay teorías que apuntan a su vida privada y en especial a una posible ruptura con su actual pareja, la modelo Jordan Ozuna.

Le noté como distraído y fuera de sí en el partido…y ahora esto, la madrugada después.



Karim @BENZEMA HA CERRADO sus cuentas de Instagram y twitter.



Sea lo que sea…FUERZA CAPITÁN KARIM! 🔥 pic.twitter.com/7B36yIS2yC — Jose Claros (@JCLAROS_) September 4, 2022

Benzema, por ahora, no se ha pronunciado y eso ha provocado que aumenten los rumores sobre la desaparición de sus cuentas personales en las redes sociales.

El apagón en el Facebook, Twitter e Instagram del futbolista llamó especialmente la atención al tratarse de un usuario muy activo en ambas redes sociales. Más aún cuando en lo profesional las cosas marchan viento en popa tanto como para el francés como para su equipo. Acaba de lograr el título al mejor jugador del año de la UEFA y es el candidato más claro al balón de oro. Además, es un futbolista muy seguido con casi 58 millones de seguidores Instagram y más de 17 millones en Twitter.

Si embargo, para sorpresa de todos, el futbolista reaparecía ayer por la tarde en sus perfiles de Twitter, Facebook e Instagram. Lo hizo compartiendo una imagen junto a su hijo Ibrahim -de cinco años- sobre el césped de la Ciudad Deportiva del Real Madrid y persiguiendo un balón. Una fotografía a la que ha añadido un mensaje de lo más enigmático: “En el camino correcto”, y añadiendo un emoticono de un corazón rojo.

La bienvenida al futbolista fue a lo grande. En unas horas ya contaba con más de un millón de “Me Gusta” y miles de comentarios. Pero la ausencia de explicaciones sigue alimentando los rumores. En las últimas horas incluso empieza a cobrar fuerza la hipótesis de una ruptura con su actual novia.

Tras varios meses de especulaciones y rumores, por fin se confirmaba en agosto que Karim Benzema mantiene una relación con la modelo estadounidense Jordan Ozuna. Ha sido ella misma quien ha decidido dar un paso al frente y compartir en sus redes sociales unas imágenes que no dejaban lugar a dudas. En las fotografías, ambos aparecen en actitud muy cariñosa mientras se funden en un abrazo o charlan a través de una videollamada. Si embargo, desde entonces nada de nada. No podemos encontrar ni una sola foto de ambos en sus perfiles de Instagram.

¿Enfado, hackeo, ruptura?... el misterio continúa