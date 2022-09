La frase definitiva que Macron dijo a Mbappé para que no fichara por el Real Madrid

Kylian Mbappé comienza la Champions con el PSG en busca del sueño que llevan persiguiendo tantos años y tantos millones después. El delantero francés, con Messi, Neymar y Sergio Ramos persigue con más ansiedad que otra cosa un trofeo que, por ejemplo, el Madrid gana con naturalidad porque se maneja históricamente mejor en las situaciones más difíciles, cuando todo está en contra.

Mbappé pudo haber empezado esta Champions con el club blanco, pero no quiso. Decidió, pese que incumplía su sueño y rompía acuerdos de palabra, seguir en París, con más dinero y como jefe absoluto de un proyecto multimillonario. Y también porque Macron, presidente de la República francesa, se lo pidió. Lo acaba de confirmar el futbolista en una entrevista en el New York Times:

“Jamás imaginé que iba a hablar con el presidente sobre mi futuro, sobre el futuro de mi carrera, así que es algo loco, realmente algo loco”, asegura el futbolista. “Él me dijo: ‘Quiero que te quedes. No quiero que te vayas ahora. Eres muy importante para el país’”.

Según el periódico Macron sabía que Mbappé se iba a ir al Real Madrid, que lo tenía todo cerrado y que en el club blanco contaban con él para ser el que liderase el nuevo proyecto, así que insistió “Tienes tiempo para irte, puedes quedarte otro poquito”.

“Por supuesto”, reconoce Mbappé, “cuando el presidente te dice eso, eso cuenta”. Es decir, que su firmeza para irse al Real Madrid se fue resquebrajando por dos motivos: el dinero y el poder que le puso el PSG encima de la mesa y porque actúo el presidente de Francia y empezó a cambiar la dirección de los pensamientos del futbolista.

Macron no ha negado su papel, aunque quiso quitarle importancia, como si pudiera: ““Le aseguro que no intervengo en ningún traspaso Soy como cualquier ciudadano cuando se trata de deporte, con ganas de ver el deporte rey y de apoyar a un equipo, en este caso el Olympique de Marsella. He hablado con Kylian Mbappé de antemano, simplemente para aconsejarle que se quede en Francia. Cuando se le pide que lo haga de manera informal y amistosa, el papel de un presidente es defender a su país”, aseguró, como si una palabra de un presidente de una nación valiese lo mismo que cualquier otra.

En la entrevista Mbappé niega que ahora tenga más poder de decisión: “Ese no es mi trabajo”, dijo. “Y no quiero hacer eso porque no soy bueno en eso. Soy bueno en el campo. Y fuera del campo ese no es mi papel. Hay mucha gente que es mejor que yo”. Y, sobre todo, no considera que la puerta del Real Madrid se haya cerrado para él: “Nunca sabes lo que va a pasar. “Nunca he estado ahí pero parece como si fuera mi casa o algo parecido”, asegura del club blanco, que ha estado siempre presente, aunque desde la lejanía, en su carrera deportiva.

En la entrevista, Mbappé asegura que quiere ser algo más que un “tipo que golpea la pelota y termina su carrera y se va al yate y cobra su dinero”, dice: “No, quiero ser más que eso. Y a veces la gente puede pensar que tengo que enfocarme en jugar fútbol. Pero yo creo que no. Creo que el mundo ha cambiado”.