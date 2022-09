Los problemas de Messi con su palacio en Ibiza

Leo Messi es un futbolista al que le gusta invertir en inmuebles. Su última adquisición no se trata ni de un piso, ni de un chalet, sino de una mansión en Ibiza. Uno de los lugares donde más veces ha ido de vacaciones en los últimos años. La vivienda cuenta con un hándicap que puede desembocar en un problema grave: se encuentra en una situación urbanística irregular. Y es que el inmueble no dispone ni de licencia final de obra, ni tampoco de cédula de habilitación porque el anterior propietario construyó varias habitaciones ilegales en el garaje de la vivienda, tal y como señala El Periódico de Ibiza.

Esta espectacular finca está localizada en la Cala Tarida y cuenta con 568 metros construidos. Su distribución es cuanto menos compleja: cuenta con una planta baja de 420 metros cuadrados, un sótano, un anexo y una piscina. En total, tiene una superficie de más de 16.000 metros cuadrados. La firma del contrato se produjo el pasado 3 de febrero, pero sin saber que desde hacía un tiempo un equipo de abogados negociaba con el Ayuntamiento de Sant Josep para que le diesen la legalización total. Es decir, Leo Messi se adelantó antes de que el propio Ayuntamiento pudiese dar el visto bueno a dicha concesión legal. Todo apunta a que finalmente se conseguirá, siempre y cuando las obras añadidas (que no figuraban en el proyecto inicial) desapareciesen.

Messi disfrutó junto a su familia este palacio durante el mes de agosto tras pagar a la parte vendedora un cheque de 10.670.000 euros y el resto, 330.000 euros para impuestos. El jugador del PSG no se olvida de España y cada vez son más los rumores que apuntan a un posible regreso a Barcelona. De hecho, el propio Laporta habló sobre esta opción a principios de agosto: “Nosotros tenemos una deuda moral con él y ya se verá. Está claro lo que significa Leo para nosotros, pero ahora no es el momento de hablar. En Estados Unidos nos preguntaron muchas televisiones latinas por este tema porque hay mucho interés y se contestó en una situación más relajada, pero ahora no se puede decir nada más”. Pese a que la relación Laporta-Messi ahora mismo no es la mejor tras lo vivido durante su salida, el propio Xavi también se ha encargado de ejercer presión: “Me gustaría que la etapa de Messi en el Barça no se hubiese acabado. Creo que se merece una segunda oportunidad. Ojalá”.