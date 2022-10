Los tres sueños que Benzema ha cumplido: dos están relacionados con el Real Madrid y uno no

Karim Benzema luce con orgullo el Balón de Oro, pero no quiere detenerse ahí. En una entrevista concedida a la web del Real Madrid asegura que presiente que este año pueden hacer algo grande. “No mi año como que voy a meter tantos goles o estas cosas, veo al equipo y al entrenador motivados y eso empuja, podemos hacer cosas”, explica. El Balón de Oro es para él un sueño cumplido. Pero había más, y todos se han convertido en realidad. “He cumplido los tres sueños que tenía en mi vida: comprar una casa para mi madre, firmar por el Real Madrid porque es el mejor club del mundo y el tercero es el Balón de Oro. Estoy muy orgulloso de mi trabajo”, admite.

Los años han pasado por él, como por todo el mundo, pero sus sueños no han cambiado, como se puede ver en un vídeo que se ha hecho viral ahora de cuando tenía 19 años y jugaba en el Olympique Lyon:

Benzema cerró la pasada temporada, en lo individual, con 44 goles y 15 asistencias en 46 partidos, y en lo colectivo, con la conquista de la Supercopa de España, la Liga y la Champions de las remontadas, que recuerda así. La del PSG: “El hat-trick contra el PSG fue un día que recordaré porque ganamos con remontada en una noche mágica en el Bernabéu. Disfruté del momento. No puedo contar lo que ocurrió dentro, pero sólo puedo decir que puse todo mi esfuerzo y ayudé a mis compañeros. Fue difícil hacerlo porque marqué tres goles a un equipo que podía ganar la Champions”. La del Chelsea: “Me gustaron el primer gol y el segundo. También el tercero. Son tres goles diferentes y muy importantes, pero si tuviera que elegir uno diría que el primer gol por la acción. Todo el mundo toca el balón, en movimiento y es un fútbol que me gusta. Estaba muy cansado [en el Bernabéu] porque fue un esfuerzo muy importante correr tras un 0-3. Fue un partido muy complicado y con mucha presión. No tenía fuerzas”.

Y, por supuesto, contra el Manchester City: “Estaba en el campo e íbamos 0-1 a favor del City. Y ves que la afición empuja más que nunca. Entonces comenzamos a pensar que lo podíamos hacer. Cuando tienes a tu afición empujándote puedes remontar. Después de eso seguimos y ese es el carácter del Madrid, nunca hay que bajar los brazos. Después del 1-1, escuchamos que habían añadido seis minutos y fuimos hacia delante para ganar el partido. Durante ochenta minutos estábamos casi fuera, pero en una acción pasó algo. Las emociones fueron brutales porque en dos minutos metimos dos goles. Después de eso íbamos a ganar el partido”.

Juego como cuando lo hacía con los amigos KARIM BENZEMA

Benzema dice que su fútbol es “un poquito de todo”. “Cuando era pequeño, jugaba con personas mayores y mi cabeza tenía que ser más rápida. Tenía que moverme más rápido, tirar más rápido... Eso me ayuda ahora mismo. Mi juego ahora es de un toque. Sé lo que voy a hacer cuando me viene el balón”. Y se atreve a hacer cosas como el penalti a lo Panenka en el Ethiad: “Tengo que hacer lo que hacía cuando era pequeño. Hacer cosas como si jugases con tus amigos. Somos profesionales, pero en el fútbol y dentro del campo juego como lo hacía con los amigos. Lo hice porque era un partido muy importante y para que la afición lo tuviese en su cabeza. Era el momento”. De Ancelotti, afirma: “Es un gran entrenador y me da mucha confianza. Me deja jugar mi fútbol. Siempre me pide eso para ganar y ser diferencial, pero sin meter presión. Recuerdo un día en su despacho que me preguntó cuántos goles iba a meter. Hizo una apuesta y me dijo: ‘Creo que puedes meter 50 goles’. Como tengo mucha confianza, determinación y ambición, le dije que vale. Es un entrenador que da mucha confianza”.