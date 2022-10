La fortuna que se lleva Benzema tras ganar el Balón de Oro

Karim Benzema ha hecho posible lo que hace unos años se trataba de una auténtica utopía. En medio del reinado de Messi y Cristiano, el futbolista galo ha sabido mantenerse en forma y aumentar sus registros. Este logro significa el broche de oro a una carrera espectacular. La prima que recibirá Benzema por ganar el Balón de Oro llega al millón de euros. Un escenario que el propio Real Madrid ya imaginaba a la hora de ofrecerle el último contrato.

Benzema consiguió sacar su lado más personal en un discurso que emocionó a muchos de los allí presentes: “Pienso en cuando era pequeño. He crecido con esto en la cabeza. He tenido dos modelos en la cabeza: uno es Zizou y otro es Ronaldo. Es mi ídolo, no hay otro delantero como él. Por él me sentaría en el banquillo sin decir nada. Lo que hizo en el campo es imposible hacer. A su nivel y al de Zizou es imposible llegar. Es un premio también para mis compañeros de equipo. Me he ganado el respeto de todo el mundo y eso es muy importante. Hubo un periodo difícil, en el que no estuve en la Selección... pero eso terminó por reforzarme”.

La marcha de Cristiano Ronaldo le dio a Benzema una mayor responsabilidad que supo aprovechar hasta el punto de ser el máximo goleador con 44 tantos. Un bagaje que duplica la media de goles que hacía cuando estaba con el portugués. Ancelotti ha sido uno de los artífices de dar con la tecla para rodear a Karim de sus mejores aliados, sea el caso de los Valverde, Modric, Kroos, Rodrygo y Vinicius. Unos jugadores que también han sabido interpretar lo que podían darle a Benzema, pero ya no solamente en el campo sino también el buen ambiente que generaron fuera. En estas menciones no puede faltar su mentor Zidane. El galo siempre apostó por él, incluso en momentos complicados donde mucha gente tenía dudas de su puntería de cara a puerta. El sueño de Karim pasaba por registrar una carrera tan brillante como la de Zizou y, a este ritmo, pocos pueden negar que no lo haya conseguido. Florentino le fichó en el exitoso verano de 2009 junto a Cristiano Ronaldo, Kaká, Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa, Raúl Albiol, entre otros. De todos los mencionados, el delantero francés es el único futbolista que ha conseguido mantenerse en el equipo madridista.