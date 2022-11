El durísimo mensaje de la futbolista del Real Madrid por los falsos valores y el comportamiento de las jugadoras del Barcelona

El Real Madrid-Barcelona de la Liga femenina dejó en evidencia la diferencia que aún existe en la competición española. El equipo azulgrana ganó por 0-4 y fue superior al conjunto madridista, pero la imagen con la que el equipo catalán se fue de Madrid dejó mucho que desear. Las batallas de la selección española puede que estén pasando factura y han afectado a las relaciones de los dos equipos rivales. Las del Barcelona son las que han comandado la rebelión contra el seleccionador Jorge Vilda y han visto cómo su movimiento no ha sido secundado por todas las futbolistas, quizá como ellas esperaban. Ha habiado reuniones que se han filtrado en la que se han evidenciado las compleja situación en la que vive el fútbol femenino, roto en dos cuando más necesitado estaba de estar unido y buscar la proyección que tanto necesita en estos momentos.

El Clásico es una de las ocasiones para darle valor, pero las diferencias entre los dos equipos aún son muy grandes y, además, lo no futbolístico, lo que no sucede en el campo, se ha convertido en un asunto más importante que lo que pasa dentro. Así, en un vídeo al principio del partido parece no saludar a Misa, la portera del Real Madrid y una de las mejores del partido.

Pero la distancia entre las jugadoras ya sí que se hizo evidente después del encuentro cuando Misa fue a hablar con Aitana, la jugadora del Barcelona, una de las estrellas del club azulgrana. Se encontraron en el centro del campo, con el resto de las futbolistas y Misa habló con ella un ratito, pero cuando quiso seguir hablando, Aitana se marchó, mientras la guardameta madridista seguía hablando con evidentes signos de enfado. No era una situación normal.

Aunque algunos quieren no ver nada polémico en las imágenes del final del partido, Olga Carmona, la jugadora del Real Madrid, ha publicado en la redes un mensaje que sí que deja claro que no fue un partido agradable y que la tensión más allá del fútbol existe entre varias jugadoras: “Ayer no fue nuestro mejor partido. Deportivamente nos queda mucho por mejorar y mucho camino por recorrer en este viaje que acabamos de emprender pero, qué difícil y costoso debe ser tener que mejorar valores como el respeto, la educación y la humildad entre personas.¡Seguimos!”, escribió Olga Carmona.

Ayer no fue nuestro mejor partido. Deportivamente nos queda mucho por mejorar y mucho camino por recorrer en este viaje que acabamos de emprender pero, qué difícil y costoso debe ser tener que mejorar valores como el respeto, la educación y la humildad entre personas.¡Seguimos!⚽️ pic.twitter.com/qnb8S55sUa — Olga Carmona (@7olgacarmona) November 7, 2022

El equipo blanco intentó plantar cara al equipo barcelonista, pero el partido se torció enseguida, con el primer tanto azulgrana, equipo que sigue sin contar con su estrella Alexia Putellas. La ganadora del Balón de Oro continúa lesionada. Sin ella, el Barcelona también fue superior y a pesar de las paradas de Misa, consiguió la goleada.

Misa terminó llorando y luego publicó un mensaje en las redes: “Esto sigue, orgullosa de ser madridista, de los valores de este club, humildad, respeto y corazón. Lo siento por no ser capaces de estar a la altura en estos partidos, pero lo estaremos, esto es el Real Madrid. Lo que hoy es dolor y frustración, en un futuro se convertirá en triunfos y alegrías. Toca levantarse”.