Los cuatro rápidos mensajes en las redes del Barcelona tras la derrota del Real Madrid contra el Rayo en LaLiga

El Barcelona no perdió el tiempo. El fútbol es así y hay que aprovechar los buenos momentos, que nunca se sabe cuánto van a durar. Y en el Barcelona, por cierto mucho menos. Así que como el Real Madrid perdió en Vallecas, el equipo de Xavi Hernández se dio la primera alegría en meses y años y se puso líder de la clasificación. Aún queda mucha Liga y no es de los más fiables el conjunto azulgrana, pero decidió celebralo a lo grande en las redes sociales. El mal partido del Madrid les hizo feliz.

El Barcelona ganó al Almería el sábado y juega el martes en Pamplona contra Osasuna. Si gana, cerrará LaLiga, antes del Mundial, como líder. Sin Champions, pero como líder, un poquitín de alivió para un equipo que aún no ha demostrado nada. El Rayo le hizo el favor al ganar al Real Madrid. “Nos ha faltado leer el partido y la contundencia que tuvo el rival, esto nos ha costado mucho. Hemos tenido dificultades en sacar el balón desde atrás, quizá se podía meter más balones directos, y nos ha costado en los duelos individuales y la segunda jugada”, indicó Ancelotti en rueda de prensa.

El italiano recalcó que “la calidad no ha sido suficiente para igualar el partido” y lamentó cierta falta de puntería. “Hemos tenido oportunidades que habitualmente las metemos, pero hemos tenido un nivel más bajo de contundencia”, aclaró.

El técnico madridista también dejó claro que no estaba “decepcionado” con los jugadores. “Lo que os he dicho se lo he dicho a los jugadores. Cuando no puedes igualar este tipo de actitud en el campo, la calidad sola no te permite ganar el partido”, reiteró.

“El equipo ha trabajado de manera increíble y cuando nos han fallado las fuerzas la afición nos ha apoyado. Juntos hemos ganado al Madrid”, aseguró en Movistar. “No ha sido el mejor partido del año del equipo, había que igualarles en intensidad y así les hemos podido superar”, aseguraba Álvaro García, uno de los goleadores del Rayo.

El Barcelona, mientras la declaraciones, puso a trabajar sus redes sociales con mensajes con doble intención algunos, como una foto de Ter Stegen, el dorsal uno, con un uno arriba, de ser los primeros en LaLiga.

Otros mensajes fueron más directos, por si alguien no comprendía el doble sentido y dentro de una foto publicaron la clasificación de los primeros equipos de LaLiga, donde se ve al Barcelona en primer lugar, con dos puntos de ventaja sobre el Madrid.

Y por si no quedaba claro, publicaron una foto de Lewandowski sonriente y otra de Xavi también sonriente, una imagen que no se ha visto mucho desde que llegó al banquillo porque no ha tenido muchas oportunidades de sonreír el entrenador azulgrana.

Por eso el Barcelona ha querido aprovechar este pinchazo del Real Madrid para publicar hasta cuatro mensajes con los que dejar claro su momento feliz. Hay que dejar atrás cuanto antes la eliminación de la Champions y las temporadas sin títulos y agarrarse a los peores días del rival, a ver si así vuelve el optimismo,