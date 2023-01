La genial frase de Ancelotti sobre Vinicius y el quinto penalti que nadie esperaba

Decía Ancelotti antes del Mundial que tenía bastante claro cómo iba a ser la temporada antes del paréntesis de Qatar, pero que después se abría una incógnita para todos. Las respuestas empiezan a llegar ahora. «Es evidente que no estamos en nuestro mejor nivel y lo importante en esos casos es cumplir.

Nos falta frescura, después del parón hay jugadores que están bien y otros menos. Este equipo aguanta y esto me gusta mucho», reconocía el italiano después de que su equipo fuese el primer campeón de Liga que se mete en la final desde que la Supercopa adoptó este formato. No le gustó a Carlo recibir un gol tan pronto en la segunda mitad, como ya había sucedido en Villarreal. «Habíamos hablado de entrar bien en la segunda mitad y el gol nos ha trastocado los planes», reconocía Asensio sobre esa jugada al medio minuto de juego.

«Lo importante es estar en la final, porque el que no la juega no la gana y nosotros solemos jugarlas bien», continuaba Ancelotti. El gran culpable de la clasificación blanca fue Courtois. Durante los 120 minutos, el belga hizo una parada salvadora con el hombro a un disparo de Fran Pérez y antes había sacado un cabezazo de Cavani y otro disparo del uruguayo que no valía por fuera de juego, pero él lo paró igual. En la tanda le adivinó las intenciones a Gayá en el quinto disparo. «Sabía que iba a tirar al medio o a la derecha y he acertado», decía el portero, que ya decidió la final de la Supercopa de 2020, ante el Atlético, deteniendo un penalti a Thomas Partey, después de que Saúl hubiera mandado el primero al palo. Y hace un año evitó un sofocón a los suyos en los últimos minutos en el partido por el título ante el Athletic. Ganaba 2-0 el Madrid sin agobios, pero tuvo Raúl García la oportunidad de recortar distancias. Courtois se lo negó con una parada con los pies a otro disparo centrado.

Había dicho Ancelotti que no ensayan mucho los penaltis, pero acertaron los cuatro primeros. No necesitaron el quinto, y menos mal, según el técnico. «Puse a los que tienen más experiencia y son más fríos. El quinto era Vinicius y menos mal que no ha tenido que lanzar», bromeaba Ancelotti, que perdió por lesión a Lucas Vázquez.