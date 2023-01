La mejor respuesta de Ancelotti a quienes dicen en Barcelona que Real Madrid está en final de ciclo

El Real Madrid tiene una prueba de fuego contra el Villarreal en los octavos de la Copa del Rey, a partido único en el campo del Villarreal, donde perdió no hace mucho en LaLiga. Tras la derrota en la Supercopa contra el Barcelona, el equipo que entrena Carlo Ancelotti necesita una victoria para volver a recuperar la confianza que se ha ido quedando en el camino tras los últimos malos resultados y por las crecientes dudas en el juego. El equipo que era fiable ya no lo es.

“Es una oportunidad para salir de este momento, que suele pasar en esta temporada, partido complicado, pero tenemos ganas y motivación para salir pronto”, ha dicho Carlo Ancelotti. “Sé que el Barcelona es un gran rival para nosotros, en el pasado, ahora y lo será en el futuro”, ha dicho sobre si ha empezado una nueva era.

Para Ancelotti las lesiones de Tchouameni y Alaba han afectado de manera imprevisible. Pero ha reconocido que era previsible no estar a tope en enero. “Tenemos que aguantar estos mes, estos partidos, todo el mundo da por muerto al Real Madrid, pero tenemos que aguantar este periodo, que es complicado, pero no vamos a bajar los brazos nunca, ni mañana ni nunca. Vamos a salir, ¿cuándo? no lo sé. Seguro que vamos a salir y no va a ser tarde, vamos a competir hasta el final, en todas las competiciones”.

“Tenemos un equipo joven, Camavinga, Valverde, Militao, Rodrygo, Vinicius, es el inicio de un ciclo. Llegan a final de carrera unos jugadores y llegan otros. Es un momento de transición de una época fantástica a otra. Un día Benzema, Modric o Kroos pararán de jugar y otros tomarán el mando de este equipo. El el inicio de este ciclo”, ha dicho respondiendo a quien dice que es un fin de ciclo.

Ha elogiado a Kroos. “Lo está haciendo bien, ha aportado al equipo. La condición de Modric no es la mejor, pero va a dar su aportación esta temporada.

También ha hablado de Camavinga: “Tengo confianza en él. Es verdad que le he quitado al final de la primera parte, pero no siempre he sido justo, mañana va a aportar al equipo.