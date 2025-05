Real Valladolid - FC Barcelona hoy: horario y dónde ver online TV, LaLiga EA Sports 2025

El Real Valladolid recibe este sábado en el Estadio José Zorrilla al FC Barcelona en el duelo correspondiente a la jornada 34 del campeonato de LaLiga EA Sports. Los blanquivioletas afrontan el encuentro ya como equipo de LaLiga HyperMotion ante un Barça líder que tiene ante sí un paso más en busca de la consecución del título liguero.

Una lucha por dignificar el escudo

Pitó el árbitro el final en el Benito Villamarín y el Real Valladolid, tras recibir una goleada ante el Betis por 5-1, se confirmaba en tan solo 33 partidos como el primer equipo descendido de la temporada 2024-25. La campaña ha sido difícil para los aficionados vallisoletanos. Hartos de esta situación, el partido ante el FC Barcelona será una oportunidad para protestar contra la presidencia del Real Valladolid, que suma tres descensos en cinco años bajo su dirección.

La Federación de Peñas del Real Valladolid ha convocado en la puerta 4 del José Zorrilla una concentración en la que se repartirán 60.000 billetes de 500 euros con la cara de Ronaldo Nazário, máximo accionista y dirigente del conjunto blanquivioleta. Estos están destinados a ser lanzados posteriormente durante el minuto 12 del encuentro con un mensaje impreso: “¡Ronaldo, vende ya!”. Tras ello, el Fondo Norte de animación sacará un mosaico amarillo a modo de protesta contra el presidente y la directiva.

Deportivamente, no hay muchos argumentos a favor del Real Valladolid para su duelo contra el FC Barcelona. 1 victoria, 1 empate y 14 derrotas es el registro del Pucela este 2025. En la temporada 2022-23 ante un Barça que ya había ganado la liga, el conjunto blanquivioleta fue capaz de vencer 3-1 en el último choque entre ambos celebrado en el Zorrilla.

Acelerón por la liga

“Para bien y para mal, Lamine Yamal”. El delantero español viene de firmar una exhibición en Montjuïc ante el Inter, donde lideró a su equipo para sobreponerse a un 0-2 en contra. El muy 'sinvergüenza' tiene 17 años y ha decidido que unas semifinales de Champions es un buen escenario para demostrar que ya está entre los mejores futbolistas del mundo. “Mientras gane, no me pueden decir nada”, aseguraba Lamine en la rueda de prensa previa al encuentro.

Y así está siendo, ya no la opinión pública, sino que no hay en el planeta equipo que se atreva a abrir la boca para decir que el Barça no sea el mejor equipo del momento. Ya con la Copa del Rey, con una vuelta de ‘semis’ por delante en el Giuseppe Meazza y cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, la temporada del FC Barcelona apunta a lo más alto.

De ganar en Pucela, el conjunto blaugrana tendrá un ojo puesto en lo que haga su máximo persecutor en su duelo contra el Celta. Si los madridistas caen ante el equipo vigués, el Barça podría proclamarse campeón de liga en el Clásico dentro de diez días. Primero, Valladolid: donde se espera que entren varios hombres de refresco de cara a la vuelta de eliminatoria europea. El aspecto físico va a ser trascendental en este tramo de temporada y es muy probable que Hansi Flick lleve a cabo varias rotaciones antes el colista. Entre ellas, seguramente la de Lamine Yamal.

Horario: ¿a qué hora se juega hoy el Real Valladolid - FC Barcelona?

El partido correspondiente a la jornada 34 de LaLiga EA Sports entre Real Valladolid y FC Barcelona comenzará este sábado 3 de mayo a las 21:00, hora peninsular española.

Dónde ver online TV el partido, Real Valladolid - FC Barcelona LaLiga EA Sports

El partido será televisado a través de DAZN en sus canales de DAZN LaLiga en España y LaLiga TV Bar.

Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro con la previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LARAZÓN.es.

Posibles alineaciones

Real Valladolid

El conjunto dirigido por Álvaro Rubio cuenta con algunas bajas en el once: el central Javi Sánchez se pierde lo que queda de campaña y Karl Hein sigue recuperándose de la lesión en el hombro que le mantiene apartado del grupo desde el pasado marzo. La duda estará también en la punta de ataque, si será Sylla o Latasa quien ocupe la posición de delantero titular.

Once probable del Real Valladolid: Ferreira; Candela, Cömert, Aidoo, Aznou; Mario Martín, Juric, Chuki; Anuar, Raúl Moro, Latasa.

FC Barcelona

Hansi Flick cuenta con varias bajas para el duelo liguero ante el Pucela: la más significativa, la de Jules Koundé, el lateral se lesionó ante el Inter y se pierde este tramo tan importante de la temporada. A la baja del francés se suman las anteriores de Balde, Casadó, Bernal y Lewandowski.

Por otro lado, se prevé que el técnico alemán lleve a cabo rotaciones de las piezas más importantes tras una larga final, prórroga incluida, ante el Real Madrid y la ida de semifinales de Champions frente al conjunto nerazzurri. De cara a la vuelta de ‘semis’, es posible que este fin de semana varios hombres entren de refresco en el once blaugrana.

Once probable del FC Barcelona: Szczesny; Héctor Fort, Araújo, Eric García, Gerard Martín; Gavi, Pablo Torre, Fermín López; Pau Víctor, Ansu Fati, Ferran Torres.