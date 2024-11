Rechaza fichar por el Real Madrid en el mercado de invierno

La defensa del Real Madrid se enfrenta a un momento crítico. Para los siguientes partidos sólo tiene a Rüdiger y Tchouameni, que ocupará la posición de central cuando se recupere, y Asencio, que va a ser titula en Leganés. La posibilidad de reforzar la defensa en el mercado de invierno se presenta como una opción, según muchos rumores, aunque no está nada claro que el Real Madrid se vaya a mover.

Mientras tanto, han surgido rumores sobre posibles incorporaciones y jugadores dispuestos a regresar al club. Entre ellos, destaca la figura de Sergio Ramos, quien abiertamente (o mediante vídeos) ha expresado su disposición a volver al Real Madrid. Ramos, leyenda del club sigue entrenándose en solitario, pero el club no se plantea el regreso de un futbolista tan veterano. Otros jugadores, como Nacho, ya han cerrado la puerta a un retorno inmediato. En una reciente entrevista con la cadena COPE, Nacho declaró que el Real Madrid no ha mostrado interés en su vuelta y que, incluso si lo hiciera, él no se plantea regresar al club. "Si me llaman para volver, ni me lo planteo. Tenía muy clara la decisión", afirmó, subrayando su satisfacción con la decisión tomada. “Tenía muy clara la decisión sabiendo que otra vez hubiera jugado treinta, cuarenta o cincuenta partidos. Eso no me hacía cambiar la idea que tenía en la cabeza. Si me llamaran, yo estoy aquí muy feliz. Me toca sufrir con el Real Madrid como aficionado".

Una vez que decidió irse, no había marcha atrás: "“Cuando tomé la decisión de abandonar el Real Madrid sabía que me iba a tocar jugar muchos partidos, pero eso no iba a afectar a mi decisión. La tenía muy clara dentro de mí. Cuando una persona siente que llegó su momento...", contó. Y añadió: "No me arrepiento, sabía lo que hacía y sigo firme con la decisión. Estoy muy feliz por la decisión que tomé. Aquí hay cláusulas de rescisión, imagino que la mía será poco, pero ni me planteo que paguen por mí una cláusula. Ahora me es más fácil, pero al principio me chocaba ver al Real Madrid por la televisión, se me hacía raro. No me arrepiento absolutamente nada de la decisión. Ahora apoyo como un madridista más”.

"Mbappé va a ser espectacular"

Nacho repasó la actualidad del club. Por ejemplo, habló del Balón de Oro "En la decisión del club no me voy a meter, el club tendrá sus motivos para no ir. Yo sinceramente hubiera ido a la gala. Yo creo que el problema es que se había generado el camino de que lo ganaba Vinicius y no debe ser fácil gestionar que prácticamente lo tienes en la mano y que en el último momento te digan que no. Tiene que ser un palo muy duro. Es muy fácil decirte desde fuera 'sí yo iría seguro' pero hay que estar ahí también”.

El se lo daría a Vinicius “Yo sin ningún tipo de dudas le hubiera dado el Balón de Oro a Vinicius. Para mí ahora mismo es el número uno. Estoy muy contento por Rodri, como compañero, como el jugador que es y lo buen tipo que es. No le quito a mérito a Rodri, que también se lo merecía”.

Y confía en Mbappé: "Es uno de los mejores del mundo. Cuando llegas a un club como el Real Madrid es difícil la adaptación, le ha pasado a todos. No es lo mismo jugar para el Real Madrid que en otros sitios. Cuando explote va a ser espectacular”.