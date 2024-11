Militao, del Real Madrid, confirma los peores pronósticos: 9 meses de baja

«Tres lesiones en la primera parte es bastante raro, pero es la exigencia de este calendario que no permite a los jugadores descansar y el riesgo de lesiones es más alto», explicaba Ancelotti después de la victoria contra Osasuna. «Pero es un problema general, no sólo nuestro», continuaba el entrenador madridista.

Un problema grave. Militao, otra vez, se pierde la temporada y el Madrid se queda sin defensas: "Tras las pruebas realizadas hoy [[LINK:INTERNO|||Article|||672f815c4ef6b0e4332596fe|||a nuestro jugador Eder Militão ]]por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una rotura completa del ligamento cruzado anterior con afectación de ambos meniscos en la pierna derecha. Militão será intervenido en los próximos días", decía el parte médico del club blanco al acabar el encuentro contra Osasuna. Le ha ocurrido en la otra pierna. En la otra lesión,en la pierna izquierda, se pasó 232 días fuera de los terrenos de juego. Desde el 12 de agosto de 2023, en San Mamés, en el primer partido de la temporada hasta el 31 de marzo de 2024, contra el Athletic

Al llegar el final de la primera mitad el Real Madrid había perdido a Rodrygo, a Militao y Lucas Vázquez tuvo que seguir jugando vendado y cojo los últimos minutos para ser cambiado en el descanso. Dos defensas menos en un equipo que anda escaso de ellos es un problema grave. «Evaluaremos en los próximos meses si tenemos que ir al mercado invernal. Ahora no hay nada que hacer, sólo intentar recuperar el máximo número de jugadores posibles y después valoraremos lo que podemos hacer en enero», continuaba el entrenador italiano.

Lucas Vázquez y Rodrygo, lesionados también

Lucas Vázquez, por su parte, tiene una lesión en el aductor izquierdo. El lunes se le volverá a hacer una prueba, pero se temen que esté tres semanas de baja. Una semana más es lo que va a estar Rodrygo, que sufre una lesión en el recto femoral pierna izquierda.

Ancelotti no cuenta con Vallejo y Alaba no se ha recuperado, así que necesita imaginación y buscar donde no suele buscar: en la cantera. Raúl Asencio, que ha estado entrenando con el primer equipo, debutó por la lesión de Militao pasada la media hora del primer tiempo, después del gol de Vinicius. «Ha jugado con personalidad, ha sido una sorpresa bonita y hay que agradecer el trabajo que ha hecho Raúl con él. Le necesitamos en este momento», explicaba Carlo Ancelotti.

Con la lesión de Lucas, Valverde bajó a la banda derecha para ser lateral: «Como hicimos bien el año pasado, lo haremos bien en este año», continuaba el míster blanco, apelando al orgullo contra la adversidad que tan bien le fue durante el curso pasado y que le llevó a conquistar LaLiga y la Champions. Con muchos lesionados, fueron los jugadores secundarios los que dieron la cara para aguantar al equipo. A ese espíritu apelaba el entrenador para cambiar el rumbo de esta temporada. Osasuna puede ser el primer paso.

Ancelotti va a necesitar a todos y Asencio es el primero en apuntarse: «Intento asimilar momento a momento, disfrutara cada día con mis compañeros y por fin llegó el gran momento», decía el canterano en una entrevista en los canales del club. «Soy un jugador al que le gusta defender, un futbolista con carácter dentro y fuera del campo, serio, contundente», se definía el defensa, que con el Castilla de Raúl ha disputado todos los encuentros. Le preguntaban si era la mejor victoria de la temporada. «Bueno, no sé si es la mejor o no, pero la recordaré toda la vida».