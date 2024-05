Las redes se comen a Pedro Sánchez tras su felicitación al Barca femenino... y no solo por su catalán: "¡Anda, fantasma!"

El Barça femenino reina en Europa. Las azulgranas ganaron en San Mamés su tercer título europeo en cinco finales y lograron algo que era inimaginable en el fútbol femenino español hace menos de una década.

Las azulgranas han entrado en las páginas del Libro Guiness de los récords. Su victoria por 2-0 ante el Olympique de Lyon -club más laureado de Europa- en la final de la UEFA Women's Champions League, le ha permitido firmar el primer póker de títulos desde su fundación en 2002 y, por descontado, el primero en la historia del fútbol español.

El rey, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, además de otros dirigentes políticos, han felicitado a las jugadoras del Barcelona tras ganar este sábado su tercera Liga de Campeones. Don Felipe ha dado la enhorabuena a las "tricampeonas de Europa" en un mensaje que ha publicado en la red social X, en el que destaca que las jugadoras han vencido en "una histórica final llena de energía y fútbol".

El jefe del Estado felicitó igualmente a las futbolistas del Barcelona por "la grandiosa temporada" que les ha llevado a conquistar cuatro títulos.

Pero si hay dos mensajes que no han pasado desapercibidos son los de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. "Felicidades al @FCBfemeni y a toda la afición culé por su tercera Champions League. La victoria de hoy, en un San Mamés espectacular, es el broche dorado a una temporada histórica. Nuestro fútbol femenino es imparable. Enhorabona, campiones!", escribió el presidente en un mensaje que no tardó en tener respuesta.

"Se dice campeonas..."

Muchos usuarios le reprocharon el uso del catalán y otros no saber usarlo: "Se dice campeonas que eres el presidente de España", "¿Culé? a ver si aprendes se dice "culers" o "¿Vuestro fútbol, el fútbol catalán es de Cataluña?" .

Respuestas a Pedro Sánchez Twitter

Otros usuarios tacharon de postureo la actitud del presidente y de buscar solo rascar votos. "No has visto ni un segundo de partido y ya estás queriendo rascar votos", "¿Donde estabas en la Copa de la Reina?", "Anda, fantasma...". Y así cientos de comentarios en los que también reprochan al presidente del Gobierno no haber escrito ni una sola línea de apoyo al equipo de baloncesto femenino del club blaugrana que ha tenido que renunciar a su plaza en Liga Femenina Endesa tras un curso marcado por las dificultades económicas.

Por su parte la vicepresidenta, Yolanda Díaz escribió "Enhorabona, campiones! Seguís llevando el fútbol a lo más alto y siendo referentes para generaciones enteras de mujeres y niñas. Gracias por hacernos disfrutar del deporte". Un mensaje que tampoco tardaría en hacerse viral. "¿Contra quién han jugado Yoli?", "CAMPEONAS!!!! Les fastidies a quien les fastidie" o ¿A usted solo le importa el fútbol femenino? Si quiere le voy informando de todo lo que se gana en otros deportes que son también referentes para las niñas..." son algunas de la críticas a la líder de Sumar.