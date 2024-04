La reflexión de Vinicius con dardo a LaLiga tras los insultos racistas a Nico Williams

Ha vuelto a pasar. Los vergonzosos insultos de tinte racista que recibió Nico Williams cuando se disponía a ejecutar un saque de esquina empañaron la trascendental victoria del Atlético en su mano a mano con el Athletic por la cuarta plaza que da acceso a la próxima Liga de Campeones. Una vez más, uno o varios desalmados irrumpieron para abochornar al fútbol español y el árbitro paró el cuentro durante unos minutos.

Nico Williams avisó al árbitro de que estaba escuchando gritos racistas desde un fondo del Metropolitano. «Gritos de mono, no fueron muchos», explicó después del partido. Era el minuto 36 y Martínez Munuera detuvo el encuentro y fue a hablar con el delegado, para que dijera por los altavoces que los lamentables sonidos cesaran. Algunos futbolistas como Giménez, Griezmann o Koke pidieron su público que lo dejaran.

Poco después marcaría el tanto del empate y lo celebraba con rabia. "He ido a sacar el córner y he escuchado sonidos de mono. Han sido pocos. Gente tonta hay en todas partes. Espero que esto vaya cambiando poco a poco. Lo celebré así con rabia, no es normal que te insulten por tu color de piel", afirmó.

Tras el incidente, el menor de los Williams fue silbado durante todo el encuentro, algo que denunció su hermano Iñaki al acabar el partido.

El apoyo de Vinicius

Las reacciones a la vergonzosa situación vivida en el Metropolitano no se hicieron esperar. La más destacada de ellas la de Vinicius que no ha tardado en solidarizarse con el jugador del Athletic y mamndar un mensaje a LaLiga.

El futbolista del Real Madrid, que se ha convertido en un referente en la lucha contra el racismo en los campos de fútbol, publicó un mensaje mostrando su apoyo a Nico Williams en el que aprovecho para mandar un dardo a LaLiga a modo de pregunta. "¿Hasta cuándo?", ha escrito el brasileño dejando claro su malestar por la falta de contundencia de la entidad dirigida por Tebas con este tipo de incidentes.

Pues bien, Tebas parece haber recogido el guante y denunciará mañana, lunes, ante el Fiscal Delegado de delitos de Odio de Madrid, los cánticos racistas vertidos sobre el jugador del Athletic Club de Bilbao, Nico Williams, en el Cívitas Metropolitano, durante el partido de su equipo frente al Atlético de Madrid.

La Policía ya ha identificado al responsable de ese incidente en el Cívitas Metropolitano y el club ya ha anunciado tomará las medidas que sean necesarias. Si la persona identificada es un abonado del club rojiblanco, se decreatará a la suspensión cautelar y, si fuera declarado culpable procedería a su expulsión definitiva.