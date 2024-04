La respuesta desmedida de un ex del Barcelona a Athenea del Castillo

Athenea del Castillo, convocado por la selección española, ha dejado muy claro su madridismo en una entrevista que le ha hecho la agencia Efe. "Para mi estoy en el mejor club del mundo. Para mi es un sueño estar en el Real Madrid, soy del Real Madrid desde pequeña. Nunca jugaría en el Barça, ni aunque fuese el único equipo que quedara en el mundo; porque mi sueño es jugar en el Real Madrid. Ojalá pueda retirarme en el Real Madrid y estar toda mi carrera allí", ha dicho y ha provocado muchísimo revuelo en las redes sociales. Pero ya está acostumbrada: "He aprendido que todo lo que sea constructivo bienvenido sea y lo que sea destructivo es mejor ignorarlo. No suelo mirar mucho las redes, aunque las tengo. Ni cuando las cosas me van mal soy tan mala ni cuando me van bien soy tan buena. Soy consciente de que a lo largo de una temporada hay picos de forma, lo podré hacer mejor o peor pero el esfuerzo y el sacrifico siempre está ahí. Intento estar lo más neutra posible y sacar una buena versión de mi el mayor tiempo posible durante la campaña", respondía

Athenea del Castillo tiene las cosas muy claras cuando habla y las dice sin problemas. "Siempre me suelo comportar de una manera neutra porque es lo que me han enseñado en mi casa y lo que he aprendido a gestionar. No suelo medir las cosas y hago lo que yo sé, que creo que casi siempre bajo mi punto de vista es lo correcto. Muchas veces me podré equivocar y pediré perdón pero de momento creo que todas y cada una de las cosas que he hecho están en el buen camino".

Por eso no firmó con las otras futbolistas en plena marejada: "Soy una persona que cree que el diálogo es la mejor manera. Muchas de mis compañeras tuvieron que acudir de forma forzosa a aquella convocatoria, pero se pudieron hablar las cosas. Yo quería ir. Soy consciente de que todavía hay que hacer cambios, se están produciendo poco a poco", decía. "Creo que el diálogo era la mejor manera para seguir creciendo, desde mi punto de vista nos teníamos que presentar a jugar porque llevamos una estrella en el pecho que, sin obligarnos, hace que tengamos que intentar representarla de la mejor manera por todo el mundo. Eso era lo que pensaba, eran mis principios y el diálogo para mí era lo fundamental".

Sabe que como sus compañeras, es un ejemplo. "Es orgullo y responsabilidad. Los más jóvenes se fijan en todas y cada una de las cosas que haces, eres un espejo para el mundo y sobre todo para ellos, que están creciendo. Sí que es una responsabilidad, pero todo el trabajo que llevas haciendo desde que eres pequeño da sus frutos y niños y niñas nos van reconociendo, muchas de nosotras somos sus referentes".

Y que haga lo que haga, va a recibir críticas. Por ejemplo de Marc Crosas, ex del Barcelona, que ha escrito con dureza contra la jugadora del Real Madrid. "Estamos todos de acuerdo. Tampoco tiene nivel para jugar ahí. Ha jugado 12 partidos con el Real Madrid contra el Barça: 12 derrotas, 0 victorias, 0 goles y 0 asistencias".