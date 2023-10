La respuesta de un jugador a Benzema por los bombardeos de Gaza en cinco idiomas: "Eres un hijo de puta"

El ataque de Hamas a Israel y la respuesta de este país ha provocado un sinfín de reacciones en todo el mundo. El conflicto Israel-Palestina es uno de los asuntos globales que más polariza a las poblaciones de todo el mundo. Si hace unos días el futbolista Oleksandr Zinchenko, jugador del Arsenal, se vio obligado a cerrar sus redes sociales por mostrar su apoyo a Israel y el judoca y oro olímpico ruso Khasan Khalmurzaev era suspendido tras mostrar su apoyo a Palestina, ahora ha sido Karim Benzema el que ha tomado partido en el conflicto.

El ex futbolista del Real Madrid se ha posicionado mostrando su apoyo a los habitantes de la franja de Gaza a través de su perfil oficial en la red social X. El delantero francés no esconde su apoyo a los palestinos ante la ofensiva israelí. "Todas nuestras oraciones están con los habitantes de Gaza que una vez más son víctimas de estos injustos bombardeos que no perdonan a mujeres ni a niños", ha publicado el jugador del Al-Ittihad.

Su palabras no pasaron desapercibidas en Twitter donde provocó un agrio debate y un sinfín de crítica. La más contundente por parte de un compañero de profesión. Dudu Aouate, exportero israelí que jugó durante muchos años en la liga española, ha contestado al tweet de Karim Benzema en el que mostró su apoyo a Palestina en su conflicto con Israel con un duro mensaje en cinco idiomas.

Su reacción ha sido cinco veces escueta pero rotundamente clara, puesto que le ha llamado “hijo de puta” en cinco idiomas diferentes. En árabe, inglés, francés, hebreo y español. un mensaje que no pasó desapercibido en redes y que cuenta con miles de comentarios.