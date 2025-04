Rudiger lanza algo al árbitro y lo tienen que frenar porque se iba a por él en la final de Copa entre el Barcelona y el Real Madrid

La final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona, un gran partido de fútbol decidido con el gol de Koundé en la prórroga (3-2), acabó con bronca. Una de las últimas acciones fue una falta en ataque señalada a Mbappé por tocar la cara a Eric García cuando quería protegerse.

Esas acciones se pitan todas de un tiempo a esta parte. La tensión era importante porque era ya el final del partido. Vinicius y Lucas Vázquez entraron al campo desde el banquillo para protestar, y Rudiger fue más allá. Primero, parece que lanza algo a De Burgos Bengoechea (parece un hielo), y después se va a por él.

Tienen que ir varios compañeros y miembros del staff para frenarlo, pero el defensa cogió un par de bolsas de hielo del suelo e insistía en sus intenciones. Al final, lograron calmarlo. Eso sí, el alemán terminó expulsado, lo mismo que Lucas Vázquez, que también estaba ya en el banquillo, y Bellingham, después del pitido final. Si la sanción es de más de cuatro partidos, tendrían que cumplirlos en Liga; si es menos, en la próxima edición de la Copa. En el acta el más señalado es Rudiger, pues dice que le mostró la roja "por lanzar un objeto desde el área técnica sin llegar a alcanzarme. Tras ser enseñada la tarjeta roja, tuvo que ser sujetado por varios miembros del cuerpo técnico, mostrando una actitud agresiva". Sobre Lucas, De Burgos explica que es por "protestar una de nuestras decisiones, entrando varios metros en el terreno de juego, haciendo gestos de disconformidad". Y de Bellingham: "Una vez finalizado el partido, se dirigió hacia nuestra posición en actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por sus compañeros".

"De Rudiger lo que puedo decir es que ha hecho un partido fantástico, ha aguantado hasta que ha podido, estaba muy cansado. No se ha lesionado, le agradezco el esfuerzo. No estaba lesionado, pero no podía correr más", dijo Ancelotti al acabar la final.