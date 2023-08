Salen a la luz la dura amenaza de Al Khelaïfi a Mbappé y la contundente respuesta del francés: "¡Vas a ver...!"

El "culebrón Mbappe" sigue protagonizando el mercado de verano y cada día que pasa parece enredarse más. En el conjunto parisino están muy molestos con el jugador por negarse a renovar y no piensan pasar ni una. Apartaron al jugador, insinuaron la existencia de un acuerdo firmado con el Real Madrid y amenazaron con denunciar el caso ante la FIFA. Todo parecía haber quedado solucionado esta semana y la paz regresaba al club. Pero el caso Mbappé da muchas vueltas y en Francia siguen sin ver claro su futuro a pesar de que hace unos días se anunciaba a bombo y platillo una reconciliación y se negaba en rotundo cualquier posibilidad de salida del futbolista.

"Kylian Mbappé no será traspasado este verano. Pretende completar el último año de contrato y se lo repitió a Nasser Al-Khelaïfi " adelantaba Le Parisién el pasado 10 de agosto. No irá al Real Madrid

"No habrá ofertas de última hora el 31 de agosto o el 1 de septiembre. En pleno verano de 2023 no habrá una presentación a bombo y platillo en el estadio Santiago Bernabéu. Kylian Mbappé no se incorporará al Real Madrid esta temporada. Decidió quedarse en el PSG, pase lo que pase" sentenciaba el diario, muy cercano a a las altas esferas del Paris Saint Germain.

Tras este anuncio llegó el supuesto perdón y la salida del francés del club de los "indeseables" para volver a estar a las órdenes de Luis Enrique.

Kylian Mbappé podría a volver a jugar un partido oficial con el PSG este sábado casi 100 días después. El francés, reincorporado a la disciplina del equipo desde el pasado domingo, estará a las órdenes del asturiano pero el clima en París no es ni mucho menos calmado.

Mientras desde de 'PSG Community' desvelaron anoche en un directo en Twitch que el futuro de Mbappé no está ni mucho menos cerrado y que llegará al Real Madrid al final del mercado, desde L'Equipe han aireado la última bronca entre Nasser Al-Khelaïfi y Kylian Mbappé.

Unas informaciones que vuelven a dar el enésimo giro al caso Mbappé. Y es que desde "PSG Community" no solo denunciaron haber sido vetados por el club parisino sino que aseguraron haber tenido acceso a los documentos oficiales que prueban que el traspaso del delantero galo al club blanco se realizará este mismo verano.

Y en medio de este bombazo, L'Equipe ha hecho publica el durísimo enfrentamiento de Al-Khelaïfi con Mbappé.

"¿Voy a ver qué...?"

Sin acercamiento para renovar con su club ni un acuerdo cerrado con el Real Madrid para 2024 según la prensa gala, el diario ha desvelado este sábado como fue el encontronazo entre Nasser Al-Khelaïfi y Kylian Mbappé el pasado 8 de agosto tras una reunión entre ambos, donde el dirigente del club amenazó al jugador tras no llegar a un entendimiento: "¡Ya verás! ¡No volverás a jugar! ¡No nos rendiremos!".

Una amenaza, que según el citado rotativo tuvo una contundente respuesta por parte de futbolista: "¿Voy a ver? ¿Voy a ver el qué? Serás el único presidente que no me hace jugar”.

Restan 12 días para el cierre del mercado de fichajes y al culebrón Mbappé parece que aún le quedan muchos capítulos.