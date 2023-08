Mbappé no quiere renovar: esto es lo único que está dispuesto a dar al PSG

Mbappé sigue acaparando todos los focos del mercado. Pese a que volvió a ejercitarse junto al resto de sus compañeros, lo cierto es que la renovación con la entidad parisina es inviable. La única fórmula de que Kylian pueda seguir esta temporada sería perdonando una serie de bonus que haría que el PSG ya perdiese al jugador en el verano de 2024.

'L'Equipe' insiste en que la postura del jugador pasa en todo momento por no firmar su renovación hasta 2025.

Si finalmente Mbappé abandona el club en el verano de 2024 estaría contradiciendo su palabra desde hace tiempo. El extremo se comprometió a que dejaría una buena cantidad de dinero en el caso de que se marchara como gesto de agradecimiento. Pero su gesto de no querer cobrar los bonus supondría un ahorro de 100-150 millones de euros en el PSG.

Salvo que se diese un giro de acontecimientos, todo apunta a que Mbappé se unirá al Madrid en 2024. De hecho, ya estuvo en 2012 cerca del conjunto blanco. "Mbappé no vino invitado a hacer ninguna prueba, sino que estuvo de vacaciones y visitó la Ciudad Deportiva", afirma Ramón Martínez -ex responsable de ‘La Fábrica’-. En total, Mbappé estuvo cuatro días y su familia en ningún momento aceptó que fichase por el club. "Era un chico de 14 años, sus padres buscaban protegerle y preferían que siguiese en Francia", afirmó a este medio una persona cercana al jugador. "Recuerdo muy poco, fueron apenas unos días y éramos unos niños, yo estaba lesionado en ese momento de una rotura de cubito y radio y no entrenaba con el grupo en ese momento. Fue una pena", dijo Javier Brea.