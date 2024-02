Siga en vivo el Real Sociedad-Mallorca de semifinales de Copa del Rey. Cómo va el resultado

La Real Sociedad no deja sitio a la elucubración y sale con el once titular más en forma posible para tratar de lograr el pase a la final de Copa del Rey del próximo 6 de abril en La Cartuja. La gran incógnita del once donostiarra residía en Mikel Oyarzabal, que se confirma que no llega a este encuentro como para poder jugar desde el principio. Esperará su oportunidad en el banquillo.