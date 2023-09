Sigue en directo la presentación de Montse Tomé y la primera lista de convocadas sin las 39 rebeldes

La RFEF pidió a las futbolistas una condición que debería cumplirse antes de hoy. Debían enviar la lista de directores de departamento y empleados de la Federación señalados por el Caso Jennifer Hermoso y las razones por las cuales piden su salida. Una exigencia que las futbolistas no ven necesaria por que ya enumeraron los cambios necesarios en cinco puntos. Las futbolistas del #Seacabó no han respondido al email enviado por la RFEF por lo que se las considera "no convocables".