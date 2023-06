Simeone y el sexo en la plantilla: "Con cuatro veces al mes no juegas en mi equipo..."

El entrenador del Atlético de Madrid repasó la actualidad deportiva de su equipo y de LaLiga en general en una entrevista a Juanma Castaño en el programa 'El Partidazo de COPE' de la Cadena COPE en la que la que hizo balance de la temporada, analizó la situación de Joao Félix y mostró su lado más personal.

Sin embargo una de las respuestas que más está dando que hablar en redes sociales fue la que dio en referencia a las relaciones sexuales en el cuestionario de Joseba Larrañaga. "Dice un estudio que el español, la española, mantiene una media de 56 relaciones sexuales al año. ¿Usted es más español que argentino en este aspecto?", le preguntaron.

"¿Cuántas digiste? 56... 56 al año... ¿Cuántas son al mes? ¿Cuatro al mes? Cuatro al mes no...", contestó 'El Cholo'. Y añadió: "Con cuatro veces al mes no puedes jugar en mi equipo. "¿15 al mes? No lo voy a decir... pero tenemos una media buena", sentenció.

Joao Félix

Simeone también analizó la situación de Joao Félix. El portugués se marchó cedido en enero al Chelsea, un equipo que ha acabado en la 12ª posición en la Premier League y que ha firmado una temporada decepcionante. "Joao es un jugador del Atlético de Madrid que, si no tiene el sitio en el Chelsea, como Pochettino aparentemente contó, tendrá que venir al Atlético de Madrid, tendrá que volver a trabajar con nosotros, y obviamente estaremos dispuestos a darle lo mejor para que pueda mejorar en lo que creemos que es importante. Tiene unas condiciones enormes, cabecea bien, golpea bien con las dos piernas... será lo que él quiera ser. Es una realidad que se muestra en el juego", señaló el entrenador colchonero.

El técnico rojiblanco tampoco eludió la situación del arbitraje en España, muy cuestionado durante toda la temporada. "Tenemos que ver el juego de los equipos y el ritmo que le damos a la competición. Sinceramente no sé lo que es una mano y qué no. La mayoría de los jugadores tampoco tienen clara esa situación. Me gustan todos los árbitros, pero entre ellos hay algo que no tienen claro. Mateu ha tenido una línea muy buena" afirmó para continuar con una defensa del VAR.

"Agradezco que haya venido el VAR porque para cualquier equipo menor no existía un penalti en campos de equipos grandes. Me pongo en el futbolista que fui, hay nervios. ¿Cómo no los va a tener un árbitro?", sentenció.

Sobre el tema Vinicius, el técnico rojiblanco se mostró convencido de que "Todo lo que le está pasando le hará mejorar".