Lampard da la razón a Simeone dando un sorprendente palo a Joao Félix

El atacante, que juega cedido por el Atlético de Madrid en el Chelsea, no disputó ni un solo minuto en el partido que enfrentó al cuadro londinense con el Arsenal. Cuestionado al respecto, Frank Lampard no dudó en dar un palo a Joao Félix, dando de paso la razón a Simeone.

«Tiene un gran talento, y eso es muy visible en los entrenamientos, pero necesito encontrar una estructura y una idea clara en la forma en la que trabajamos sin balón, y eso es un desafío con Joao. No tiene claro dónde quiere jugar. Seguramente hay cosas que Joao necesita mostrar, aquí o en otro lado», dijo sobre el portugués en Sky Sports.

Además, Frank Lampard añadió sobre Joao Félix: «Como entrenadores, confiamos en lo que recibimos de los jugadores. Ese enorme talento es algo que tienes o no tienes, pero también necesitas tener una ética de trabajo. No digo que él no lo tenga, pues trabajó con Simeone, pero en su camino aquí tiene que entender, a corto plazo, lo que quiero. Mostrando esa parte, luego puedes mostrar tu talento».

Desde su llegada al Chelsea, Joao Félix ha disputado 12 partidos en la Premier League siendo su aportación de dos goles.

[[H3:Cerezo sobre Joao Félix: «Le queda mucho por aprender»]]

En la misma línea que Frank Lampard, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, dijo sobre Joao Félix: «Está cedido y cuando acabe la temporada veremos lo que pasa. Es un jugador de mucha calidad con posibilidades de ser una estrella. Le queda mucho por aprender».