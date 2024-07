"¡Soltad a los perros!": el vídeo de la selección antes de medirse a Francia del que todos hablan

La selección española buscará este martes (21.00 horas/La 1) en el Allianz Arena de Múnich la final de la Eurocopa que se está disputando en Alemania frente a otro obstáculo de nivel como el que representa la Francia de Kylian Mbappé, un equipo de gran fortaleza y que llega a estas semifinales sin haber mostrado el brillo que se le presupone.

España sueña con su quinta final en el torneo continental y en convertirse en la más laureada de la historia el próximo 14 de julio. Conscientes de que se trata d un partido a vida o muerte, la Selección Española ha lanzado un vídeo motivacional que no ha tardado en volverse viral.

La cuenta oficial del equipo español ha compartido en redes sociales un video con tintes épicos en el que aparecen jugadores, entrenador y afición al ritmo de 'Los Perros', uno de los temas estrellas del grupo Arde Bogotá.

'Arde Bogotá' antes de medirse a Francia

Mientras se suceden instantáneas de los mejores momentos de los partidos ya disputados por los jugadores de la Selección, va apareciendo la letra de la canción. Un post que encabeza la siguiente leyenda: "Semifinales. Soltad a los perros. ¡Vamos España!"

"Queremos seguir nuestro camino, queremos hacerlo largo. Valor al volante, valor en el campo. Acelerad, equipo. Estamos a tan sólo UN PASO", se puede leer mientras van pasando las imágenes.

El vídeo, que en apenas dos horas cuenta con 300.000 reproducciones, ha provocado un aluvión de reacciones en Twitter. "Hay que aplastarles del el minuto 1", "Temazo. Vamos España", "¡Espectacular!. con esto, no se puede perder" o "Quedan 8 horas y después de ver el video estoy como si me hubiesen inyectado 20 litros de redbull" son algunos mensajes que se pueden leer en Twitter.

Aunque también hay algunos que no han visto apropiados el grito de guerra: "Bonito video, pero canción muy desafortunada. Seguro que el community manager no es muy de Perro Sánchez. Mira que hay canciones, que no son polémicas. Dejen en paz a los animales y animen, que pongan el himno que para eso está".

La repercusión ha sido tal que el propio grupo no ha dudado en responder a La Roja. "Valor, amor y cicatriz. Con todo selección", ha escrito el grupo que se ha mostrado encantado con la elección musical del combinado español.