La sorprendente confesión de Iker Casillas sobre sus partes íntimas que ha revolucionado las redes

Iker Casillas ha vuelto a ser protagonista en Twitter. El exportero de Real Madrid realizó un sorprendente comentario cuando daba pistas sobre el jugador número 13 de su equipo de la Kings League, el 1K FC.

El ex portero del Real Madrid y la selección española, presidente del equipo 1K FC estaba hablando con el streamer Ibai Llanos acerca de los jugadores de su plantilla y dando algunas pistas sobre el jugador número 13. “¿Alguna pista? ¿Es un jugador top?”, indagó el propietario de Porcinos FC y uno de los creadores de la liga junto con Gerard Piqué.

Casillas respondió luego que se trataba de un futbolista con paso por primera división. ”¿Vas a soltar la bomba? ¿La vas a sacar aquí?”, consultó Ibai con ganas de conocer al misterioso refuerzo, antes de llevarse una sorprendente respuesta de parte del arquero: “No me la quiero sacar porque la tengo pequeña”.

Los presentes en el stream, con Sergio Agüero y Piqué de testigos, no pudieron contener las risas al escuchar a Casillas hablar presuntamente del tamaño de su miembro. “Oye, qué ha sido esto”, comentó en Twitter Ibai, haciendo viral la escena y despertando miles de comentarios de los usuarios.

No es la primera vez que Casillas se convierte en tendencia por sus comentarios extra futbolísticos. En octubre de 2022, tuvo un intercambio en las redes sociales con Carles Puyol y comentó: “Espero que me respeten: soy gay”. La frase causó un auténtico escándalo en Twitter y el ex capitán de la selección española tuvo que salir a disculparse: “Me he equivocado. Perdón por una broma torpe sin ninguna mala intención y absolutamente fuera de lugar. Entiendo que puede haber herido sensibilidades. Todo mi respeto y apoyo a la comunidad LGTBIQA+”.