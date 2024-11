Surrealista, increíble, ridículo... Así ha sido el absurdo penalti contra el Aston Villa de Emery en la Champions

El Aston Villa, equipo que ha ganado las tres primeras jornadas de la Champions, se enfrentaba al Brujas para mantener el invicto. Los chicos dirigidos por español Unai Emery están siendo una de las sensaciones de la competición, pero en Bélgica el partido se les complicó por un penalti absurdo, infantil, increíble... Puede denominarse de estas maneras, y de muchas más.

Dibu Martínez, el portero campeón del mundo con Argentina, saca de puerta y le da el balón a su compañero Mings. El central del conjunto inglés no está mirando y no se entera de que la pelota ya se ha puesto en juego, por tanto la agarra con las dos manos para ponerla de nuevo en la línea de saque de puerta. El juego había comenzado. Los jugadores del Brujas corrieron a por el árbitro, el alemán Tobias Stieler, para protestar. Era mano y penalti. Emery no daba crédito en la banda. Mings vivió una pesadilla en su regreso a los terrenos de juego tras más de un año de baja por lesión, por la rotura del ligamento cruzado anterior de una rodilla que se hizo en agosto de 2023. Esta temporada, sólo había participado unos minutos en el segundo equipo del Aston Villa el 4 de octubre, para probarse (45 minutos); y ya con los "mayores" en la EFL Cup (90 minutos), el 30 de octubre.

Vanaken no perdonó desde los once metros. El Aston Villa tenía la segunda parte para intentar remontar, pero no lo logró, ni empató, y sufrió su primera derrota, por 1-0.

Rápidamente, la escena del encuentro recordó a la de la temporada, pasada, al duelo de cuartos de final que enfrentaba al Arsenal con el Bayern Múnich, con el portero de la selección española David Raya y Maghalaes como protagonistas.

En esa ocasión, el colegiado no pitó la pena máxima y en el equipo alemán estallaron. "Sé que fue una situación de locura. Dejaron el balón, él pita y el defensor toma el balón con las manos. Lo que nos enfada es la explicación en el campo. Les dijo a los jugadores que fue 'un error de niño' y que no sancionarán un penalti por eso en los cuartos de final de la Champions", se quejó Tuchel, técnico del conjunto bávaro. El Bayern pasaría la eliminatoria, pero fue eliminado después por el Real Madrid.