Take Kubo, el talismán de la Real con pasado en el Madrid

Take Kubo aterrizó en San Sebastiánprocedente del Real Madrid en el verano de 2022. Y ya se ha convertido en un donostiarra más. Se le ha podido ver jugando a voley-playa en la playa de Ondarreta o en alguno de los restaurantes de la ciudad enfrascado en su comida favorita, el arroz con almejas, probando chuletones o chipirones a lo pelayo. Kubo es uno de los pilares de una Real que atraviesa su mejor momento de la temporada en el tramo más exigente. Real Madrid, Barcelona, Manchester United en Europa League... los guipuzcoanos buscan ante el Madrid la que sería su sexta victoria seguida en el Reale Arena. Una racha que se extiende a once triunfos en los últimos trece partidos como locales.

El centrocampista nipón firmó por el Madrid en el verano de 2019. Zidane le llevó de pretemporada a Canadá, pero no se quedó en el equipo y empezó a buscar su lugar en el mundo. Fue cedido al Mallorca, disputó 36 partidos y se comprobó que tenía sitio en la élite. Luego llegaron Villarreal (19 encuentros), Getafe (18) y el regreso a Mallorca (31) antes de San Sebastián. Hace tres años, la Real pagó por su traspaso seis millones y ahora tiene contrato con los donostiarras hasta 2029 y una cláusula de 60 millones.

En la Real de Imanol es una de las piezas fundamentales y un buen termómetro del equipo. Ha marcado 22 goles de «txuri-urdin» y cuando lo hace el equipo nunca pierde, 21 victorias y un empate. Sólo un histórico del equipo donostiarra se acerca a esos números: Txiki Beguiristain y sus 21 goles que valieron 18 victorias y tres empates para la Real.

Ante el Madrid, la Real afronta su tercera semifinal copera en las últimas temporadas. La primera, contra el Mirandés, la superó para levantar un título inolvidable ante el Athletic Club. La segunda, la temporada pasada contra el Mallorca, supuso una enorme decepción al caer en la tanda de penaltis en casa. El objetivo hoy es que la eliminatoria llegue abierta al partido de vuelta «porque eso querrá decir que hemos competido», asegura Imanol. «Ellos han demostrado hace muy poco contra un equipo todopoderoso como el Manchester City y en Champions, el nivel en el que están. Y por eso he dicho que lo normal es que si ellos tienen ese nivel, sea muy difícil competir. Vamos a hacer todo lo posible para que no puedan demostrar ese nivel que han ofrecido hace muy poco», comenta el técnico de Orio.

El Madrid sólo ha perdido en tres de sus últimas 18 visitas a San Sebastián. «Vamos con el máximo respeto, en nuestra mente está competir la eliminatoria sabiendo que son el mejor equipo del mundo, que tienen al mejor entrenador del mundo y que si ellos tienen un día bueno, lo normal es que perdamos», apunta el entrenador realista.

Para Take Kubo, que incluso llegó a convertirse en un dibujo animado para un episodio de Doraemon la última Nochevieja, el partido es especial. Y eso pese a que su etapa en el Madrid está «superada» como él mismo asegura. Se siente un emblema de la Real y no quiere saber nada de posibles ofertas millonarias procedentes de Oriente Medio: «Yo juego al fútbol porque me gusta. A mi lo que me gusta es el fútbol bueno, no el fútbol caro».