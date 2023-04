El Real Madrid pone de acuerdo a Tebas y Rubiales: avalan que acuse como perjudicado en el "caso Negreira"

Tradicionalmente enfrentados, Luis Rubiales y Javier Tebas se han puesto de acuerdo en el "caso Negreira": tanto la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como la Liga de Fútbol Profesional (LFP) han trasladado a la jueza Silvia López Mejía -que investiga los pagos que por un montante de 7,5 millones hizo el FC Barcelona al entonces vicepresidente de los árbitros, José María Enríquez Negreira- que no se oponen a que el Real Madrid ejerza la acusación particular como perjudicado. Una posición en el proceso que también respalda la Fiscalía Anticorrupción, pero a la que se oponen tanto la entidad que preside Joan Laporta como los exmandatarios culés Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell.

En el escrito remitido por LaLiga, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el organismo que preside Javier Tebas asegura que no tiene "objeción alguna" respecto a que el Real Madrid "ostente la condición de acusación particular". Para la LFP es "público y notorio" que en otros procedimientos judiciales en similares circunstancias "se ha permitido que clubes afiliados a LaLiga participaran en el procedimiento en condición de acusación particular". Y la jurisprudencia que avala este hecho, añade, es además "reiterada".

Mucho más escuetos, los abogados de la Federación que preside Luis Rubiales han hecho saber a la magistrada en otro escrito del pasado día 13 que la RFEF "no se opone a la personación" del Real Madrid "en los términos interesados" (es decir, en calidad de perjudicado).

Portazo al socio madridista

En lo que sí discrepan es en la posible personación del socio madridista como acusación popular (para ejercerla no es necesario ser perjudicado). Mientras que la LFP defiende que "en tanto que el Real Madrid ejercitaría la acusación particular para la defensa de sus intereses" la personación de sus socios "debería serlo a título de acusación popular", la RFEF cierra también la puerta a esta segunda posibilidad. Y es que según ponen de relieve sus abogados "no cumple con el requisito de formulación de querella" y, además, "no puede ser sujeto pasivo del delito" que se investiga, el de corrupción entre particulares.

Además, la Federación recuerda que el árbitro Xavier Estrada ya ejerce la acusación popular, por lo que insiste que de permitir la presencia en la causa de más acciones populares deberían ser "agrupadas bajo la misma representación procesal" de aquella.

La Fiscalía tampoco ve motivos para que el socio madridista ejerza la acusación particular o la popular. "La genérica alusión a la condición de socio -argumenta Anticorrupción- no colma en absoluto los mínimos necesarios para ser considerado perjudicado". Abrirle esa posibilidad, advierte, "nos llevaría al absurdo jurídico y social de tener que asumir, con idénticos argumentos", la personación de "cualquier otro socio de cualquier otro club que hubiese competido por el título de liga con el FC Barcelona durante el periodo investigado".

Fiscalía: "Convergencia de intereses"

Para Anticorrupción, que tanto el Real Madrid como el citado socio ejercieran la acusación en calidad de perjudicados "duplicaría absurda e innecesariamente sus intervenciones procesales". Y es que, según la Fiscalía, "únicamente concurre la condición de perjudicado en el Real Madrid". Y en caso de que la magistrada acceda a que Sáenz de Tejada se persone como acusación popular, la Fiscalía pide que intervenga en la causa bajo la misma representación que el club de Concha Espina ante la "evidente convergencia de intereses".

El Real Madrid justificó su pretensión de ejercer la acusación particular en que los hechos investigados, "tendentes a favorecer" a uno de sus principales competidores "en la "toma de decisiones de los árbitros, y de esa forma, en los resultados", "indudablemente le perjudicaron". Pero tanto el Barça como los expresidentes azulgranas Bartomeu y Rosell no ven por ningún lado esos supuestos perjuicios. Para la defensa de Bartomeu, en los hechos investigados no existe "el más mínimo indicio de perjuicio" contra la entidad madridista que justifique su presencia en la causa como perjudicado. Para los dos expresidentes culés el club madridista ya está representado en la causa por LaLiga y la RFEF.