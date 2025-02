La terapia de Sorloth

El gol de la victoria en Montjuïc contra el Barcelona acabó de convencer a todo el mundo de que el fichaje de Sorloth y la administración de minutos que hace Simeone son los correctos.

El noruego, que llegó como segundo máximo goleador de la Liga pasada y se estrenó marcando en el campo de su antiguo equipo, el Villarreal, en la primera jornada de Liga, se ha tenido que acostumbrar a la vida del suplente y a ganar partidos desde el banquillo.

«Tuvimos una charla con él hace tres o cuatro semanas explicándole cómo soy yo y la idea que tengo. Si tardábamos en acercarnos, en darse cuenta él de cómo soy, íbamos a perder los dos seis meses. Ahí empezamos a hablar y yo creo que lo interpretó de la mejor manera. Sus 20, sus 30 sus 40 minutos son extraordinarios porque nos sacan de problemas, nos sacan de atrás, nos da siempre esa sensación de peligro», explicaba Simeone después de la victoria ante el Barcelona.

Desde entonces el noruego solo ha conseguido dos goles más, los que marcó al Elche en la anterior eliminatoria de Copa, uno de los pocos partidos en los que ha tenido la oportunidad de ser titular en los últimos meses.

El choque contra el Lille en la Liga de Campeones en el que falló cuatro claras ocasiones, cambió el destino de Sorloth y solo ha sido titular en la Copa del Rey y en el último partido de Liga contra el Mallorca.

Ahora que Sorloth sale desde el banquillo ha encontrado su mejor forma de encajar en el equipo. Desde que no es titular habitual ha marcado siete de los diez goles que ha firmado esta temporada. Aunque justo antes del encuentro ante el Lille había metido dos al Leganés en partido de Liga.

«Es frío, hace un golazo y dice gol», explicaba Simeone después de su gol decisivo en Montjuïc. El Cholo valora lo bien que se ha adaptado a su nuevo rol, aunque no pudo contar con él en los primeros partidos del año. No estuvo convocado para jugar contra el Leganés por lesión y la prudencia hizo que no jugara contra Osasuna ni contra el Villarreal.

El partido contra el Mallorca fue el de su regreso, aunque no pudo marcar. Dejó en el banquillo a Griezmann, que acabó marcando el segundo gol. Simeone no quiere hablar de rotaciones para enfrentarse al Getafe a pesar de que el sábado le espera el derbi contra el Real Madrid. «[Jugarán[ quienes entendamos que puedan estar en la mejor posición para llevar adelante el partido que tenemos», asegura el entrenador del Atlético. Partido a partido, como ha ido siempre. Y Sorloth, pensando en seguir sumando gol a gol para los rojiblancos.