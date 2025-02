Atlético de Madrid - Mallorca, en directo hoy: LaLiga EA Sports, en vivo online

El Atlético de Madrid y el Mallorca se enfrentan este domingo 2 de febrero a las 18:30 horas (horario peninsular español) en el Cívitas Metropolitano, en un duelo crucial para ambos equipos. Los rojiblancos necesitan sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por el título, mientras que los bermellones buscan frenar su caída en la tabla tras una serie de malos resultados.

REAL MALLORCA VS ATLÉTICO MADRID CATI CLADERA Agencia EFE

Atlético: urgencia de victoria para seguir en la lucha por LaLiga

El equipo de Diego Simeone llega a este partido en un momento delicado. Solo ha sumado un punto en las últimas dos jornadas, lo que lo ha alejado del liderato. La derrota en Butarque ante el Leganés y el empate en casa ante el Villarreal han generado dudas, y el técnico argentino sabe que no pueden permitirse otro tropiezo antes del derbi contra el Real Madrid de la próxima semana.

Además, este partido será especial para el Cholo Simeone, quien cumplirá 500 partidos dirigiendo al Atlético de Madrid en LaLiga. Un hito impresionante para el entrenador más exitoso en la historia reciente del club.

Sin embargo, el equipo colchonero afronta el partido con algunas bajas sensibles. Javi Galán está lesionado y Rodrigo de Paul sancionado, lo que obligará a Simeone a hacer ajustes en el centro del campo y la defensa.

A pesar de esto, el Atlético sigue siendo un equipo temible en su estadio. En el Metropolitano han sumado 26 de los 30 puntos disputados en casa, lo que los convierte en uno de los equipos más fuertes como local en esta temporada.

Mallorca: frenar la crisis y cambiar la dinámica

Por otro lado, el Mallorca llega en su peor momento de la temporada. Tres derrotas consecutivas en LaLiga, además de su eliminación en la Copa del Rey y su fracaso en la Supercopa de España, han dejado a los de Jagoba Arrasate en una posición complicada.

El conjunto bermellón necesita una reacción inmediata para no verse arrastrado a la lucha por la permanencia. Sin embargo, la tarea no será sencilla, ya que visitan a un Atlético que no puede permitirse más tropiezos.

El técnico vasco afronta este partido con numerosas bajas: Maffeo, Morlanes y Antonio Sánchez están lesionados, mientras que Mascarell está sancionado. Esto deja a Arrasate sin muchas opciones en el centro del campo, lo que complica aún más el planteamiento del equipo.

A pesar de todo, el Mallorca ha sido un equipo incómodo para el Atlético en los últimos años, logrando resultados positivos en varios enfrentamientos recientes.

Historial reciente entre Atlético y Mallorca

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos en LaLiga, el balance ha sido parejo:

Atlético ha ganado dos veces

Mallorca ha ganado dos veces

Se ha registrado un empate

En la primera vuelta de esta temporada, el Atlético se impuso 1-0 en Son Moix con un gol de Antoine Griezmann.