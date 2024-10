Tomás Roncero clama en El Chiringuito contra Laporta: "Ama a España"

Se acabó el parón de selecciones y vuelven la Ligas, pero esta vez el ruido contra los partidos de selecciones ha sido más grande que otras veces. Los defensores del fútbol de clubes consideran que estos partidos cargan de más minutos y viajes las piernas de los futbolistas y que eso provoca lesiones. Según su punto de vista, como los clubes pagan, las selecciones deberían protegerlos más. Ha sido Joan Laporta, en 'El podcast del president' de Barça One, el que más se ha quejado por Lamine Yamal. Sus quejas han provocado la airada respuesta de Tomás Roncero.

"En el caso de Lamine, es un jugador muy habilidoso, que sufre muchas tarascadas. Era una temeridad que se quedara para el siguiente partido y no me gustó que le intentaran convencer para jugar. Hemos hecho gestiones y debemos defender nuestros intereses. Nos movimos y entendieron nuestro planteamiento y el del jugador. Lamine es joven y tiene mucha personalidad y expuso la situación en la que se encontraba", ha dicho el presidente del Barcelona, sugiriendo que al joven futbolista le quisieron convencer para que también disputara el encuentro frente a Serbia.

Laporta no se quiso olvidar de que Gavi se lesionó con España. "Me he olvidado de comentar que Gavi se lesionó con la selección. Si no hubiera jugado los dos partidos, quizá no se habría lesionado", decía, asegurando que ya empieza a ester listo: "La buena noticia es que ahora lo tenemos que frenar. Va con todo en los entrenamientos. Si todo va bien, estará frente al Sevilla, Bayern, Madrid. Ahora hay que tener la paciencia para que tenga un periodo de adaptación. Es la sangre del Barça, se le tiene que ir atemperando. Debemos ser muy comprensivos al igual que con Frenkie de Jong después de tanto tiempo fuera".

Laporta fue muy claro acerca del calendario: "Soy anti Nations League, nos han colado una competición por la puerta de atrás. No se respetan los derechos de los jugadores. Los clubs somos los que pagamos la fiesta. Hay que regularlo en beneficio de los jugadores y de los clubs".

En la selección no han gustado las palabras del presidente del Barcelona, sin embargo, él lo tiene muy claro. Así contestó a De la Fuente cuando dijo que son los clubes los que tienen que dar descanso a los futbolistas. "Si cree que los clubs son los que deben tener cuidado con los jugadores, que nos den la potestad de cederlos o no. Somos los que pagamos a los jugadores. Se deben a los clubs que les pagan. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Esta proclama de que solo los tiene un partido al mes, me parece muy bien, pero somos los clubs quienes pagamos a los jugadores", insistía Laporta. "No queremos que se repita lo que sucedió con Pedri. Hacer jugar a Lamine fue una temeridad. ¿Si hicimos gestiones? Claro, hay que defender nuestros intereses y entendieron nuestro planteamiento y el del jugador, que tiene mucha personalidad. Se impuso al final el criterio correcto".

Tomás Roncero se lo deja muy claro

Sin embargo, lo que plantea Laporta es algo que piensan muchos clubes y eso se debatió en El Chiringuito. Y entonces, saltó Tomás Roncero, de manera apasionada para defender el papel de la Selección española y, según él la importancia que tiene.

Roncero acabó su exaltado discurso lanzando un mensaje inequívoco al presidente del Barcelona, Joan Laporta. "Laporta ama a España" le dijo el periodista, reconocido madridista.