La reacción del Barcelona tras la lesión de Gavi con España

El FC Barcelona pagará el peaje más duro tras este parón por selecciones por la lesión de Gavi. El jugador culé tiene los ligamentos cruzados de la rodilla derecha rotos, a falta de confirmación médica. Según informa AS, en el club blaugrana están enfadados por la forma en la que Luis de la Fuente ha gestionado este tema. El partido ante Georgia no tenía importancia y esperaban un poco de mano izquierda con Gavi porque ya lo había jugado prácticamente todo. De la Fuente no escondió durante la conferencia previa que Gavi jugaría. "Los buenos jugadores siempre están", dijo.

El centrocampista fue el único junto a Le Normand que lo jugó. Desde que De la Fuente se estrenase como entrenado, Gavi lo jugó todo con un total de 23 partidos como titular y cuatro como suplente. "Es la victoria más amarga de toda mi carrera y la de todos los que trabajamos con este grupo. Estamos destrozados, en el vestuario parecía que habíamos perdido. Vamos a esperar a que las pruebas confirmen o no la gravedad de la lesión. Estamos preocupados pero Gavi ahora tiene que estar tranquilo. Se marcha a Barcelona y ahí le harán pruebas. Que sea lo menos posible", declaró Luis de la Fuente.

"Gavi está roto, destrozado. No comprende que estas cosas le puedan pasar a él. Creemos que somos invulnerables y la vida nos demuestra que somos muy frágiles. La vida te empuja a salir adelante pero él estaba dolido y triste. Es un momento muy difícil, muy duro para el jugador especialmente, para el Barcelona, la RFEF, la Selección, para todos sus compañeros y para mí. El fútbol tiene estas cosas. Ayer hablábamos de Gavi y suceden estas circunstancias. El fútbol es una actividad de riesgo y esta es la parte fea. Es incontrolable y lo lamento por el jugador", afirmó el seleccionador.