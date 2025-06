Toni Freixa, el azote del Real Madrid, reconoce que le gusta "mucho" lo que dice Silvia Orriols

Toni Freixa, exdirectivo del FC Barcelonay conocido por su postura crítica hacia el Real Madrid, ha llamado la atención recientemente al manifestar su admiración por la política catalana Sílvia Orriols, una figura polémica por su discurso nacionalista catalán y anti inmigración.

Freixa, abogado de formación, ha ocupado diversos cargos en la directiva del FC Barcelona y fue candidato a la presidencia del club. Su perfil público se ha consolidado a través de la defensa de los intereses del Barça y por sus constantes críticas a las instituciones que, según él, favorecen al club blanco. Hasta ahora, su vertiente política había pasado más desapercibida.

Su cercanía ideológica a Orriols

En una entrevista reciente en Ara, Freixa expresó su desencanto con la clase política y destacó a Silvia Orriols como una de las pocas figuras que, a su juicio, se atreve a decir lo que muchos no pueden “Una persona a la que estoy escuchando mucho y que me gusta mucho lo que dice es Silvia Orriols. Porque creo que se atreve a decir lo que tanta gente que vive de la política no puede decir. Tanta y tanta gente que vive de la política que hoy dice una cosa y mañana la contraria, porque le conviene a él y no al país.”

Orriols, líder de Aliança Catalana y alcaldesa de Ripoll, ha ganado notoriedad por sus posiciones extremistas en torno a la inmigración, la identidad catalana y la gestión municipal. Su radicalismo ha propiciado muchas críticas

Freixa se define políticamente

Freixa se define como liberal, contrario a los excesos regulatorios y a una presión fiscal elevada. En la misma entrevista, explicó que su pensamiento se ha formado a partir de su entorno educativo y familiar. Cursó estudios en los Escolapios de Sarrià y sus hijos han asistido al Viaró y al Canigó, instituciones asociadas con valores tradicionales y, en ocasiones, vinculadas al Opus Dei.

Ante la posibilidad de que se le encuadre ideológicamente por esa relación, Freixa respondió: “Lo que puede pensar una persona que es profesional, que fue a los Escolapios de Sarrià, con hijos que han ido al Viaró y al Canigó, y entonces la gente dice que Toni es de la Obra. Considero que hay una excelente educación allí.”

“¿Pero no porque seas del Opus?”

“No, no lo soy. Mi ideología política va por donde te he dicho.”