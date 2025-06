El tonteo entre el ex culé Marc Crosas y una periodista en pleno directo del que todos hablan

Palmeiras y Oporto empataron (0-0) en su estreno en el Mundial de Clubes pero demostraron que no deberían tener excesivos problemas para estar en la siguiente fase. El partido estaba llamado a ser el que decidiese el primer puesto de grupo y ahora habrá que esperar a la diferencia de goles que puedan conseguir contra los otros dos rivales del grupo, el Inter Miami y el Al Ahly.

Con este resultado, Palmeiras y Oporto quedan igualados con un punto cada uno, ubicándose momentáneamente en la segunda y tercera posición del Grupo A. El líder parcial es Al-Ahly, que logró imponerse en su debut frente a Inter Miami.

Sin embargo, lo que más expectación ha generado durante este partido no ha sido lo ocurrido sobre el césped sino en la cabina de retransmisión de DZAN.

Ante la poca emoción que transmitía el encuentro, todos los focos se centraron en Marc Crosas y Lola del Carril. El flirteo entre el exjugador del Barça y la narradora argentina no pasó desapercibido para los usuarios que inundaron las redes sociales de memes y comentarios y desataron todo tipo de rumores sobre un posible romance.

Todo comenzó como una transmisión más. Comentarios técnicos, análisis del juego, referencias tácticas... hasta que ciertos intercambios entre Crosas y Del Carril comenzaron a levantar sospechas entre los aficionados. "Eso que dijiste me encantó", soltó ella en tono risueño. "Sabes que me gusta coincidir contigo", devolvió él. El balón apenas rodaba, pero en X ya circulaba con fuerza el #MarcLolaGate.

Marc Crosas fue el que comenzó el tonteo interrumpiendo con sus comentarios a la periodista en reiteradas ocasiones. “Está más linda tu narración, espectacular Lola del Carril”, afirmó cuando la narradora se refería a los lances del juego. Las miradas y la complicidad entre ambos no tardaron en correr como pólvora algo de lo que ex futbolista no tardaría en darse cuenta.

En otro momento del encuentro, Lola comentó una jugada y Crosas le dijo: “Qué datos Lola, cómo aprendo a tu lado”, a lo que ella le dijo: “Y yo aprendo a tu lado muchísimo. Feliz de estar a tu lado”, un intercambio que avivó aún más los rumores.

Crosas tras ver la que se estaba montando comentó: “No enciendas más las redes, Lola”. Finalmente cuando terminó el partido y en el estudio, la argentina mencionó que se quedaría otro ratito por el Botafogo vs Seattle y Crosas se unió afirmando que le encantaba coincidir a los que Lola respondió con un 'Sí, corazón'.

"DAZN nos debe dejar esto lo que queda del torneo", "Marc Crosas no anda con vueltas y se está chamuyando a Lola en plena transmisión del Mundial de Clubes como si no hubiera un mañana. Le importaba un huevo el partido, solo quiere ligar con Lola el español hijo de re mil puta", "Me parto con el rollito entre Marc Crosas y Lola del Carril. Alucinante poder ver una telenovela y futbol de forma simultánea y gratis" o "Yo solo pido que alguien me mire como Lola del Carril a Marc Crosas", son algunos de los comentario que inundan la red.

La locura ha sido tal que los usuarios se encargan ahora de compartir los próximos partidos que narrarán juntos en el Mundial de Clubes.