Toque de atención, el cansancio... Las conclusiones del Barcelona tras la derrota en Dortmund y lo que le queda hasta final del curso

El más optimista después de la dulce derrota del Barcelona en Dortmund (3-1) era Hansi Flick, que tuvo que recordar al vestuario que el equipo se había clasificado para las semifinales de la Champions, seis años después y por segunda vez en los últimos diez. Las declaraciones de los futbolistas eran más de frustración: «Estoy decepcionado, no hemos estado a la altura», dijo Koundé. «A lo mejor esto es lo que necesitábamos para despertar, tenemos que aprender de lo que ha pasado», aseguró Lewandowski en «Canal+Sport».

Todos los campeones de Europa han sufrido

El problema de ganar mucho es que las derrotas cuesta asumirlas, pero si se aprende de ellas también hay que verlas con perspectiva. Todos los campeones de Europa recientes (Real Madrid, Manchester City, Chelsea y Liverpool) han tenido momentos en la competición en la que han estado al borde del precipicio. El Barça no llegó a tanto en el Signal Iduna Park, no estuvo nunca a un gol de la eliminación, ni siquiera del empate, pero las sensaciones fueron malísimas, especialmente en una primera parte en la que sólo remató una vez. Después de un 4-0 en la ida es complicado salir mentalizado como si el partido fuera 0-0, por mucho que se diga en la previa, y el Barcelona no afrontó el duelo con la tensión necesaria, sabiendo además que su rival iba a tener un comienzo volcánico, y más en un estadio que aprieta tanto como el del Dortmund. Por contra, supo mantener la calma con el 2-0.

De la mente al físico

La autocrítica es positiva y puede servir a los jugadores para darse cuenta de que no son invencibles, por mucho que hayan estado 24 partidos sin perder, y que la exigente forma de jugar que pide Flick requiere de máxima concentración, especialmente a la hora de presionar, porque si no el equipo se expone mucho y es vulnerable. La lección mental va por un lado tras lo sucedido en la Champions: los éxitos sólo llegan cuando el grupo está focalizado. Después está el aspecto físico, aunque muchas veces van de la mano. El Barcelona está en un pequeño bache. Sus últimos dos partidos han sido deficientes. Si contra el Betis sacó un empate que bien pudo ser una victoria y en la ida de cuartos ante el Borussia se lució, en Leganés consiguió tres puntos con suerte y en Alemania sufrió la primera derrota del curso. El equipo de los 150 goles en 50 partidos sólo ha logrado dos en esos dos duelos recientes, y ambos han sido en propia puerta del rival. Podían ser dos encuentros poco motivantes, pero el descanso activo casi lo paga.

Koundé, Raphinha, Pedri, con muchos minutos

Flick ha llegado a la media centena de partidos dirigidos con unos buenos números (37 victorias, seis empates y siete derrotas) que, sobre todo, le han servido para ganar la Supercopa y para llegar a abril con opciones en todos los títulos. Lo ha hecho con una plantilla justa, como consecuencia de los apuros económicos del club. También ha habido lesiones o jugadores que se unieron tarde por estar lesionados (Araujo, Gavi, De Jong). Al técnico le ha salvado que ha logrado potenciar a canteranos como Marc Casadó (ahora en la enfermería), pero está teniendo que exprimir a algunos futbolistas. Koundé supera los 4.000 minutos (4.117) y Raphinha (3.834) y Pedri (3.829) están cerca. El 4-0 de la ida ante el Borussia permitió al técnico dar descanso en la vuelta al canario y proteger a Iñigo Martínez, que estaba a una amarilla de la suspensión, y el equipo lo notó.

Lo que le queda al Barcelona esta temporada

El problema es que la temporada ya no da tregua. Los últimos tres partidos los ha jugado en seis días, y así va a seguir más o menos hasta el final, porque el conjunto azulgrana tiene asegurado participar en todos los encuentros en los que podía haberlo hecho cuando empezó el curso, menos uno (que sería la posible final de la Champions). Lleva 50 y le quedan un mínimo de 10 (siete de Liga, la final de Copa y las semifinales europeas). La cadena encuentro fin de semana, encuentro entre semana es la siguiente: Liga (Celta en casa), Liga (Mallorca en casa), final de Copa (Real Madrid), ida de semifinales de Champions (Inter o Bayern en casa), Liga (Valladolid, fuera), vuelta de semifinales de Champions (Inter o Bayern, fuera), Liga (Real Madrid en casa), Liga (Espanyol, fuera), Liga (Villarreal, en casa). Hasta la semana del 19 de mayo serán dos compromisos por semana antes de la última jornada contra el Athletic Club en San Mamés. Flick tiene que medir al detalle las rotaciones.