¿Udoka o John Legend? La impactante actuación en el vestuario de Swindon Town

El mundo del fútbol no solo nos brinda emocionantes partidos y destacadas jugadas, sino también momentos que muestran el lado más humano de los jugadores. En este contexto, la iniciación de Udoka Godwin-Malife en el equipo de Swindon Town ha dejado a todos impresionados, no solo por su talento en el campo, sino también por su sorprendente voz.

La reciente incorporación a las filas del Swindon Town, Udoka Godwin-Malife, demostró tener un talento oculto que cautivó a sus compañeros de equipo. Durante su ritual de iniciación, decidió deleitar a todos con una increíble versión de la canción de John Legend, "All of Me".

El defensor de 23 años, que se unió al equipo el pasado jueves, sorprendió a todos al interpretar la famosa canción en el vestuario. Su cautivadora voz dejó atónitos tanto a sus compañeros de equipo como al nuevo cuerpo técnico.

El video de la actuación de Godwin-Malife fue compartido en las redes sociales por el delantero del Swindon, Charlie Austin, quien añadió la siguiente leyenda: "Para aquellos que no me siguen en Instagram, esto es @udooka11 brindándonos una serenata".

Más allá de lo deportivo, la atención también se centró en la actuación del equipo de Swindon en su primer partido de la temporada de la League Two.