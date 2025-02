La última locura del nuevo Dembélé

Ousmane Dembélé puede ser muchas cosas menos un goleador... al menos hasta ahora, porque el «mosquito» se ha destapado como un anotador brutal a sus 27 años, en una temporada que ya se puede decir que es la mejor de su carrera deportiva. El ex del Barcelona se hizo famoso en la élite por su capacidad de desborde, por una velocidad supersónica y una habilidad que pocos futbolistas tienen: chutar igual de bien con las dos piernas. El francés es ambidiestro y eso es un problema para los defensas, porque no tienen la opción de dejarle su lado menos bueno y tapar donde es letal. Él siempre ha dicho que es algo natural y que no lo piensa cuando está sobre el césped que, depende del momento, sale a un lado u otro y chuta con la derecha o la izquierda.

También se hizo famoso por su propensión a las lesiones y por no ser el mejor tomando decisiones. Era capaz de generar muchas ocasiones, pero al mismo tiempo se las apañaba para desperdiciarlas eligiendo la opción equivocada en el momento definitivo. Así dejó de meter muchos goles y de dar muchas asistencias, algo que ahora parece que ha mejorado.

De la mano de Luis Enrique, está jugando en una posición algo más centrada en el ataque del París Saint Germain. No es tan extremo como antes y a cambio se ha convertido en un «9» letal. En tres días ha marcado seis goles y se ha convertido en el primer jugador de la historia del PSG en hacer dos «hat tricks» consecutivos en partido oficial. Le marcó el miércoles tres tantos al Stuttgart en el 1-4 con el que los parisinos aseguraron su clasificación para la repesca de la Liga de Campeones, y el sábado, en el choque de la Ligue 1 ante el Brest, hizo otro triplete para el 2-5 final. Una tormenta anotadora que no era propia del Dembélé que se conocía hasta ahora. Pero es que el actual lleva diez goles en cinco partidos. Un registro sin precedentes en la Liga francesa, superior al que en su día consiguió Neymar, que obtuvo nueve en el mismo número de encuentros. En la Ligue 1 acumula catorce dianas, que le permiten ser Pichichi en solitario de la competición, con dos más que el inglés del Marsella Mason Greenwood.

Lleva diecinueve goles en todas las competiciones este curso, en el que ya es el más goleador de toda su vida. En la temporada 2018-2019, su segunda en el FC Barcelona, hizo 14 tantos en 42 partidos, el dato que más se aproxima a lo que está haciendo ahora. Ya lleva cinco goles más que entonces y tiene mucho por delante para elevar un registro que ha aliviado al PSG y a Luis Enrique.