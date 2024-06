Nuevo ataque de la ultraderecha contra Mbappé: "Tú vas en avión privado... da vergüenza"

La polémica por las palabras de Kylian Mbappé sobre la situación política en Francia continúa. Antes del debut de Francia en la Eurocopa, sus palabras contra la ultraderecha provocaron un auténtico terremoto en Francia que aún continúa.

En el seno de Agrupación Nacional se pidió al capitán de la selección francesa "un poco de contención" y que no dé "lecciones políticas" que, según ellos, no le corresponde dar. Sin embrago, con el paso de los días el debate sigue y ahora ha sido el líder de la extrema derecha Jordan Bardella quien criticó al jugador: "Tengo mucho respeto por nuestros futbolistas, ya sea Marcus Thuram o Kylian Mbappé, que son íconos del fútbol e íconos para la juventud. Pero debemos respetar a los franceses, debemos respetar el voto de todos".

"Me da vergüenza"

"Cuando tienes la suerte de tener un salario muy, muy grande, cuando eres multimillonario, te mueves en avión privado, entonces me da un poco de vergüenza ver a estos atletas dar lecciones a las personas que ya no pueden llegar a fin de mes, que ya no se sienten seguras, que no tienen la oportunidad de vivir en barrios sobreprotegidos por agentes de seguridad", agregó.

El domingo, Mbappé dijo que "los extremos están llamando a las puertas del poder", mientras que, anteriormente, Marcus Thuram había instado a la gente a "luchar a diario" para evitar que la Agrupación Nacional (RN) llegue al poder.

Mbappé no nombró al RN, pero dijo que apoyaba los mismos valores y la misma posición que Thuram. El delantero del Real Madrid añadió que quería sentirse orgulloso de la selección que representaba, añadiendo que “estamos compitiendo y estamos defendiendo los colores de nuestro país, pero quiero defender la camiseta de un país que respeta y tolera”. Algo a lo que el líder de la ultraderecha tampoco ha dudado en responder. “No sabía que la camiseta de Francia fuera la camiseta del gobierno”, afirmó.

El partido euroescéptico y antiinmigración de Bardella tiene su primera oportunidad real de ganar el poder nacional en las elecciones del 30 de junio y el 7 de julio.