Valladolid - Espanyol: horario, alineaciones y dónde ver, jornada 1 de La Liga.

El Real Valladolid y el Espanyol se enfrentan en su regreso a la Primera División tras haber ascendido juntos en 2024. Ambos equipos, que han vivido un constante ir y venir entre categorías en los últimos años, buscan ahora estabilidad en la máxima categoría del fútbol español.

Comenzar la temporada con una victoria será fundamental para sus aspiraciones, y este enfrentamiento promete ser un duelo emocionante entre dos clubes históricos que desean reafirmar su lugar en LaLiga.

El Real Valladolid intentará ser más protagonista en esta temporada, buscando construir el juego desde su zona defensiva para atraer a los rivales y explotar los espacios a la espalda de la defensa contraria.

Esta estrategia será crucial si quieren imponerse ante un Espanyol que ha mostrado una gran solidez defensiva, especialmente bajo el sistema de tres centrales que les permitió lograr el ascenso la temporada pasada.

Por su parte, el Espanyol buscará mantener su fortaleza defensiva y aprovechar las oportunidades en ataque a través de sus peligrosos carrileros y delanteros, quienes deberán estar en sintonía para romper la defensa vallisoletana. El duelo en las bandas será clave, con Raúl Moro y Amath buscando constantemente desbordar y generar peligro desde la línea de fondo.

Horario: ¿a qué hora se juega el partido?

El encuentro se disputará el lunes 19 de agosto de 2024, a las 19:00 horas en el Estadio José Zorrilla de Valladolid.

RCD Espanyol. Agencia AP

¿Dónde ver online y TV en directo el Valladolid - Espanyol?

El partido entre Real Valladolid y Espanyol se podrá ver a través de DAZN LaLiga (canal 55), disponible en la plataforma DAZN. También estará disponible en LaLiga TV Bar, un canal de la plataforma Movistar Plus.

Además, podrás seguir toda la información en tiempo real sobre el encuentro, incluyendo estadísticas, comentarios y resúmenes, en La Razón.

Posibles alineaciones

Real Valladolid

El Real Valladolid, dirigido por Paulo Pezzolano, probablemente alineará a Rafús en la portería, con Luis Pérez, Boyomo, Javi Sánchez y Rosa formando la línea defensiva. En el centro del campo, Comert actuará como mediocentro posicional acompañado por Amallah y Kike Pérez.

En el ataque, Amath y Sylla se encargarán de generar peligro desde las bandas, con Raúl Moro como la principal esperanza ofensiva. Sin embargo, el equipo no podrá contar con Anuar, quien ha sido operado de una hernia, ni con Ferreira debido a una sanción. Además, Kenedy aún no está listo para participar.

RCD Espanyol

Por su parte, el Espanyol, bajo la dirección de Manolo González, podría optar por un esquema con cinco defensas. Joan García será el encargado de proteger el arco, con Omar El Hilali, Calero y Cabrera como los centrales, mientras que Tejero y Carlos Romero se desempeñarán como carrileros.

En el centro del campo, Gragera, Pol Lozano y Král tendrán la responsabilidad de controlar el juego y distribuir el balón hacia los delanteros Puado y Pere Milla.

El Espanyol también tiene algunas bajas notables, incluyendo a Kambulla, que no ha sido convocado, Kenneth Soler, quien podría salir cedido, y Edu Expósito, que sigue lesionado y no se espera que reaparezca hasta noviembre.

Jugadores a seguir

Raúl Moro es uno de los jugadores más destacados del Valladolid. Su velocidad, calidad y capacidad para desequilibrar a los rivales lo convierten en una pieza clave para los blanquivioletas, y será uno de los hombres a observar en este duelo.

Por el lado del Espanyol, Joan García, quien recientemente ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, es una de las grandes promesas del club. A pesar de recibir ofertas de la Premier League, como la del Arsenal, el guardameta ha decidido continuar en el Espanyol, donde sueña con ser el portero titular en Primera División.

Este partido representa mucho más que los primeros tres puntos de la temporada. Para el Valladolid, es la oportunidad de demostrar que están listos para competir en la élite tras su rápido regreso a Primera.

Para el Espanyol, es el inicio de una nueva etapa bajo Manolo González, quien debuta en la máxima categoría y ha trabajado arduamente para llegar a este momento. Ambos equipos aún están ajustando sus plantillas y podrían necesitar más refuerzos, pero con lo que tienen, buscarán comenzar la temporada con una victoria que les dé confianza para lo que viene.