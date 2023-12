El vídeo del autogol más absurdo de la historia del fútbol

“El fútbol es un juego de errores”, suelen repetir los entrenadores para hablar muchas veces de los goles encajados, de un fallo en el pase o de un despiste en un marcaje. Claro que hay errores y errores... Y el que se vivió en Alemania entra directamente en el top de los autogoles más absurdos de la historia.

Era un partido de la Segunda División, un derbi además entre el St. Pauli y el Hamburgo, y el gol influye de forma decisiva en el resultado. Los centrales del Hamburgo se pasan la pelota dentro del área. Ambrosius se la deja a Guilherme Ramos y los rivales empiezan a presionar. Se la ceden al portero, Daniel Heuer Fernandes, y ante el peligro el propio defensa le dice al guardameta que lance en largo fuera para quitarse de complicaciones, pero la pelota bota un poco antes y cuando quiere tirar fuerte... Lo que hace es meterla en su propia portería.

El encuentro acabó 2-2 después de ese gol. A los quince minutos se puso por delante el St. Pauli con el tanto de Jackson Irvine , y a los 27 llegó el segundo con el desgraciado tanto. Reaccionó el Hamburgo y en dos minutos de la segunda mitad, del 58 al 60, Glatzel y Pherai lograron salvar un punto para los suyos.

Precisamente Daniel Heuer Fernandes, portugués de 31 años que ha desarrollado toda su carrera en Alemania, es uno de los porteros más seguros con los pies de Europa. Tim Walter, el entrenador del Hamburgo, es un convencido de la posesión y de tener el balón. El propio Daniel Heuer lo aseguró en una entrevista en “The Athletic”. “Su fútbol tiene más que ver con la alegría, el coraje y la oportunidad de crear algo. Eso es más importante para nosotros que el miedo a que algo pueda salir mal. Cuando se unió al club por primera vez, el entrenador dijo que está bien si se cometen errores porque la perspectiva de que creemos oportunidades y marquemos goles es simplemente mayor. Y como jugador, prefieres tener la posesión porque es muy divertido tener control sobre todo el juego", afirma un futbolista que llegó a la portería de casualidad, como desvela en la misma entrevista: “El portero de nuestro equipo juvenil se lesionó, así que simplemente lo reemplacé. Me di cuenta de lo mucho que disfrutaba jugando en la portería y que realmente tenía las habilidades para hacerlo. Simplemente me resultaba más fácil detener goles que marcarlos”.

Con el empate, el St. Pauli se mantiene líder de la Segunda División de Alemania, con 31 puntos. El Hamburgo es tercero con 28. En medio, el Holstein tiene 29.