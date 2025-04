Un vídeo demuestra el insulto de Raphinha al asistente, sin sanción (no como Bellingham): "La concha de tu puta madre"

El pasado sábado, durante el encuentro entre el FC Barcelona y el Real Betis, correspondiente a la jornada 30 de LaLiga, se vivió un episodio tenso protagonizado por Raphinha. El extremo brasileño, que ingresó al terreno de juego en la segunda mitad, protagonizó una airada protesta contra el equipo arbitral que ha desatado un encendido debate en el entorno futbolístico.

El partido, disputado en el Estadio Olímpico de Montjuic, finalizó con un empate 1-1 que impidió al Barça aprovechar la derrota del Real Madrid ante el Valencia. Una victoria habría colocado a los azulgranas seis puntos por encima del conjunto blanco, pero la falta de contundencia y el clima de tensión empañaron la oportunidad.

La polémica se desató al término del encuentro, cuando Raphinha, visiblemente frustrado, se dirigió a uno de los asistentes de Jesús Gil Manzano con insultos que fueron captados por los micrófonos ambientales del estadio. Según diversas fuentes, entre las expresiones del jugador se escuchó: "la concha de tu puta madre", un insulto habitual en el español rioplatense. La escena ocurrió a pocos metros del linier y fue presenciada por jugadores y miembros del cuerpo técnico.

Hansi Flick, técnico del Barcelona, trató de detenerlo mediante gestos desde la banda. Más tarde, el entrenador alemán declararía que el brasileño estaba "enfadado conmigo", aunque todo apunta a que sus palabras iban dirigidas al cuerpo arbitral.

El momento más delicado ocurrió en la entrada del túnel de vestuarios. Allí, el capitán blaugrana y actualmente lesionado, Marc-André ter Stegen, esperaba para saludar a sus compañeros. Al intentar calmar a Raphinha, recibió un empujón del extremo en un gesto de evidente frustración. El guardameta reaccionó con firmeza y lo acompañó hasta el vestuario para evitar una escalada mayor.

A pesar de la gravedad de lo sucedido, el árbitro Jesús Gil Manzano optó por no reflejar ni los insultos ni la actitud amenazante de Raphinha en el acta del partido. Esta omisión ha sido ampliamente criticada, ya que, sin mención oficial, no hay base para una posible sanción disciplinaria. En términos reglamentarios, lo no escrito en el acta es como si no hubiera sucedido.

Esto no ha sido comprendido por muchos aficionados del Real Madrid, que no entienden cómo Bellingham fue sancionado por dos partidos por insultar a un colegiado.