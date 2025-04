Real Madrid - Valencia, en directo hoy: previa y alineaciones, LaLiga EA Sports en vivo online

🎙️ "Somos conscientes de la exigencia cuando se juega contra un Real Madrid, porque este club no ha sido capaz de hacerlo (ganar) en 17 años. Vamos con la máxima ilusión y motivación. El futbolista me transmite un compromiso enorme por ir y hacerlo lo mejor posible".

🎙️ "No siento que hayamos conseguido todavía nada en estos 100 días, lo que me gusta es la mentalidad con la que veo a este grupo, la ambición, constancia y madurez. Me quedo con el grado de compromiso de mis jugadores".