El viral vídeo de Íñigo Martínez bajándose del coche en plena calle para enfrentarse a un adolescente

Iñigo Martínez, el futbolista del FC Barcelona, se ha visto envuelto en un incidente que ha captado la atención de los medios y aficionados. El suceso tuvo lugar en plena calle de Barcelona, al salir del entrenamiento donde Martínez, tras detener su coche, se bajó del mismo para encararse con un joven aficionado.

"Que sea la última vez que me llamas tonto, la última vez que me insultas, y tu amigo lo mismo", dice, el futbolista del Barcelona muy, muy enfadado. "Y no vayas de chulo", le dice antes de marcharse. "¿Y tú, qué?", le responde el aficionado. No se altera, al revés, se ve que está buscando cómo provocar al futbolista porque sabe que el vídeo le va a suponer aparecer en todos lados

Es sabido que cuando los futbolistas del Barcelona salen el entrenamiento del Joan Gamper hay aficionados que quieren autógrafos, pero también otros que lo que están buscando es lo que le ha sucedido a Íñigo Martínez, y ser virales.

Hace no mucho se hizo viral otro vídeo de Sergio Ramos negándose a firmar una camiseta a la salida de un entrenamiento. Lo que en principio se entendió como una falta de educación por parte del futbolistas, después se vio que había mucho contexto detrás. Eran aficionados que aprovechaban de esos autógrafos para vender las camisetas después y hacer negocio. Con Íñigo Martínez ha pasado algo parecido. Se ha cansado de tener que aguantar los insultos a la salida del entrenamiento y ha explotado