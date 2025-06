Nadal devuelve el cumplido a Alcaraz

Carlos Alcaraz fue el nombre del pasado fin de semana en el deporte, por la conquista de su segundo Roland Garros y por la manera en la que ganó a Jannik Sinner una final que tenía imposible. A tres puntos de campeonato hizo frente en el cuarto set el número dos del mundo ante el uno. Ningún tenista en la historia había logrado tocar la gloria después de ir con tanta desventaja. En la llamada “era Open”, desde 1968, cuando se fusionaron el circuito profesional y el amateur, sólo otros dos jugadores levantaron pelotas de torneo en la final de un Grand Slam: dos Gaudio ante su compatriota argentino Coria en la de Roland Garros 2004 y dos Djokovic ante Federer en la de Wimbledon 2019.

En esos momentos de dificultad, Carlos pensó en cómo Nadal lograba salir de los momentos complicados. “No he mirado la placa [que colocaron a Rafa en la Philippe-Chatrier el espectacular homenaje que le hicieron], pero sí he pensado en ella y en Rafa. He vivido grandes remontadas, nos ha brindado grandes remontadas, y ese espíritu de lucha, de garra, de no darse por vencido, y es lo que hemos tenido que hacer hoy”, confesó el murciano en la rueda de prensa posterior a la conquista del título.

Nadal respondió a esas palabras durante el torneo benéfico de golf “The Battle of Stars”, que se disputa en Mallorca y que donará la recaudación a la lucha contra la ELA. “Si tiene la capacidad de acordarse de mí mientras juega, es la bomba”, dijo el ganador de 22 Grand Slams. "Estoy muy contento por él. Realmente fue una final espectacular, muy emocionante. Al final, terminar con la copa en sus brazos, después de haber estado tanto tiempo tan cerca de que se la llevara Jannik, me deja muy contento por él. Sinceramente fue un partido para la historia y también sintiéndolo por Jannik, porque creo que a pesar de lo duro que fue el partido para él, mantuvo una actitud impecable de buen comportamiento", prosiguió.

El tenis, por encima de los tenistas

Nadal también insistió, como tantas otras veces cuando seguía en activo, que el tenis está por encima de los tenistas, por el temor de algunos al vacío que quedó tras su retirada, la de Federer y la que está por llegar de Djokovic, más pronto que tarde, pues el serbio ya tiene 38 años. “En el tenis cada año habrá campeones de 'Grand Slam' y al final cada uno va a hacer su camino y seguro que aparecen nuevas estrellas. Y aquí están”, dijo Rafa, que no sintió “nada” especial al ver el primer Roland Garros sin su participación desde 2005. “Os engañaría si os dijera otra cosa. No tengo ni la sensación de que me gustaría estar allí. Ha sido vivir el torneo como un espectador más, con la ilusión de ver un lugar que ha sido muy importante dentro de mi vida deportiva y disfrutando del tenis sin más. Esta es mi nueva realidad", sentenció.